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Турция решила получить американские базы в Сирии

08:23 9.01.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Сюжет: Сирийский кризис

Власти Турции планируют попросить США передать им базы в Сирии после завершения вывода американских войск из страны, пишет газета Hurriyet со ссылкой на источники.

Также Турцию устроит вариант, при котором американские базы будут разрушены. Главное, пишет издание, на чем будет настаивать Турция — чтобы базы не достались курдским формированиям.

Судьбу 22 американских баз в Сирии, расположенных на контролируемой курдами территории, планируется, по данным Hurriyet, обсудить с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном во время его визита в Турцию.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в декабре.

Американские военные в Сирии оказывали поддержку курдским вооруженным формированиям в борьбе с террористами из «Исламского государства». США также предоставляли курдам материально-техническую помощь. Турция, в свою очередь, пытается взять под свой контроль территории, которые в данный момент занимают курды.

Темы: Сирия, США, Турция, Сирийский кризис
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