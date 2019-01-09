Сенат США не смог рассмотреть закон о санкциях против Сирии, России и Ирана

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Сенат США во вторник не смог приступить к голосованию по законопроекту, который предусматривает введение санкций за помощь правительству Сирии.

Как пишет РИА Новости, документ под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" поддержали менее двух третей из ста сенаторов. Демократы изначально заявляли, что не будут голосовать за какие-либо законопроекты, не направленные на прекращение "шатдауна".

В итоге за дальнейшее рассмотрение законопроекта высказались лишь 56 сенаторов при необходимых 60 голосах. После этого лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл внес документ на новое рассмотрение.

Ряд федеральных ведомств в США не работают или работают с ограничениями с 22 декабря из-за отсутствия бюджета: Дональд Трамп требует, чтобы в документы включили 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, демократы выступают против этого.

Документ, заблокированный сенаторами, предлагает закрепить в форме закона различные санкции против Сирии, действующие на основании указов президента США, которые глава государства не сможет отменить без одобрения конгресса. Кроме того, документ вводит ограничения против ближайших союзников Сирии — России и Ирана за военную и иную помощь Дамаску.

Санкции традиционно предусматривают блокирование находящихся в американской юрисдикции счетов и собственности юридических и физических лиц, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для таких лиц.

В соответствии с документом под санкции подпадает "иностранное лицо, которое является военным подрядчиком, наемником или военизированным формированием, сознательно действующим в качестве военного на территории Сирии от имени или по поручению правительства Сирии, правительства Российской Федерации или правительства Ирана".

Кроме того, санкции предусмотрены за фактически любое сотрудничество с правительством Сирии, в том числе в сфере производства углеводородов в этой стране, поставок авиатехники и запчастей для военных нужд.

В законопроекте Россия наряду с властями Сирии и Ирана фактически обвиняется в нанесении авиаударов по мирному населению и гражданским объектам, осаде населенных пунктов и препятствовании доставке туда гуманитарной помощи. В статье 331 предусматривается, что санкции могут быть приостановлены, если Москва, Дамаск и Тегеран прекратят такие действия. Исключение также может быть сделано по гуманитарным соображениям, а также если это отвечает "интересам национальной безопасности" США.

Одновременно документ обязывает президента в течение 180 дней предоставить в конгресс стратегию оказания гуманитарной помощи населению Сирии, а Министерство финансов США — сделать заключение о том, занимается ли Центральный банк Сирии отмыванием денег, и в случае, если это так, ввести против него санкции.

Отдельные разделы законопроекта посвящены развитию оборонного сотрудничества с Израилем и Иорданией.

В частности, программы помощи Израилю продлеваются до октября 2023 года, а размер такой помощи ежегодно должен быть не менее 3,3 миллиарда долларов. Президент США также получает разрешение на поставку Израилю высокоточного оружия.

Еще несколько статей документа касаются развития сотрудничества с Израилем в космической сфере, борьбе с незаконным использованием беспилотников, помощи развивающимся странам.