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Дональд Трамп назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарным кризисом

12:55 9.01.2019
Дональд Трамп
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам.

Как пишет РБК, свое обращение Трамп записал на фоне политического кризиса, который возник из-за нежелания демократов одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Трамп охарактеризовал ситуацию на границе как гуманитарный кризис и кризис в области безопасности. Глава государства пытался убедить граждан в своей правоте с помощью цифр. Так он привел данные по нелегальной миграции, количеству убийств с участием нелегалов, по объемам наркотиков, которые незаконно переправляются через открытую границу.

По словам Трампа, за последние два года были арестованы 266 тысяч иностранцев с уголовным прошлым, в том числе 100 тысяч совершивших нападения, 30 тысяч из них совершили сексуальные преступления, а 4 тысячи — убийства.

"Еще тысячи жизней будут потеряны, если мы не будем действовать прямо сейчас", - заявил Трамп.

По мнению президента США, нелегальная миграция также ударяет по афроамериканцам и выходцам из Латинской Америки, которые теряют рабочие места или вынуждены соглашаться на менее оплачиваемую работу.

Трамп считает, что строительство стены на границе себя быстро окупит, в частности за счет нового торгового соглашения, подписанного с Мексикой. Он считает, что позиция демократов вызвана не заботой о стране, а желанием противодействовать ему лично.

Так он спросил, почему богатые политики страны строят стены и заборы вокруг собственных домов. "Они строят стены не потому, что ненавидят людей снаружи, но потому, что любят тех, кто внутри", - резюмировал Трамп.

Отмечается, что речь Трампа была выдержана в спокойном, неагрессивном тоне, с выражением сочувствия, понимания и сожаления. "Когда я стал президентом, я поклялся защищать нашу страну. Я буду это делать всегда", - закончил свою речь Трамп.

Темы: США
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