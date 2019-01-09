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Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО

20:07 9.01.2019
Дэвид Петреус. Фото с сайта nndb.com
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Бывший руководитель Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус заявил, что Владимир Путин - это "самый большой подарок" для НАТО. С таким заявлением он выступил в рамках конференции Raisina Dialogue в Индии.

Петреус отметил, что приход Путина к власти дал новый повод к существованию Североатлантического альянса, пишет РИА Новости.

Экс-директор ЦРУ также допустил, что Вашингтон может оспорить "новый геополитический порядок". По его мнению, это можно сделать в том числе с помощью НАТО.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп критикует альянс, Белый дом продолжает развивать планы по наращиванию американского военного контингента в Европе, добавил Петреус.

Ранее Трамп не раз призывал членов НАТО увеличить расходы на оборону. На саммите альянса в Бухаресте в 2014 году было принято решение, согласно которому все страны-участницы должны довести долю расходов до двух процентов ВВП. 
 

Темы: Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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09.01.2019, 23:48
Гость: а сейчас

считают ???
09.01.2019, 23:29
Гость: Разумеется,

Агент за агентом - ещё бы не дар!
Мишелю с Барухом вослед Вальдемар
Плясать под дуду США подвизался
И третьим верховным врагом оказался!
09.01.2019, 22:27
Гость: Евгений В

Убежден изначально, что он настоящий подарок не только для НАТО, но и для всех остальных мировых врагов России. Но это только пока он сидит в Кремле РФ, если потеряет свое кресло, то сразу станет ни кому не нужным и никто его даже за человека считать не будет.
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