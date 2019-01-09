Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО

20:07

Бывший руководитель Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус заявил, что Владимир Путин - это "самый большой подарок" для НАТО. С таким заявлением он выступил в рамках конференции Raisina Dialogue в Индии.

Петреус отметил, что приход Путина к власти дал новый повод к существованию Североатлантического альянса, пишет РИА Новости.

Экс-директор ЦРУ также допустил, что Вашингтон может оспорить "новый геополитический порядок". По его мнению, это можно сделать в том числе с помощью НАТО.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп критикует альянс, Белый дом продолжает развивать планы по наращиванию американского военного контингента в Европе, добавил Петреус.

Ранее Трамп не раз призывал членов НАТО увеличить расходы на оборону. На саммите альянса в Бухаресте в 2014 году было принято решение, согласно которому все страны-участницы должны довести долю расходов до двух процентов ВВП.

