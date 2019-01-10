Глава Минобороны Украины пообещал еще сто проходов через Керченский пролив

17:22

Министр обороны Украины Степан Полторак пообещал, что проходы кораблей через Керченский пролив продолжатся. Такое заявление он сделал в интервью сайту «Правительственный курьер».

По его словам, реакция России на появление украинских кораблей в Керченском проливе стала для него неожиданной, но при этом он пообещал, что проходы судов продолжатся.

«Будут и двадцатый, и сотый проходы», — пояснил он.

Также он рассказал, что после введения в стране военного положения его ведомство создало центр координации, куда поступали заявки на поставки вооружения, имущества и ресурсов в военные части. Все документы для выполнения запросов передали в правительство и Верховную раду.

За месяц, пока действовало военное положение, удалось закупить 300 единиц вооружения. Министр обороны Украины назвал это рекордной поставкой.

Также за это время Киев передислоцировал военные группировки для быстрого реагирования на внешние угрозы и ввел дополнительные силы и средства ПВО.

Три корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды Черного моря 25 ноября прошлого года и двинулись к Керченскому проливу. В момент прохождения суда не подчинились законным требованиями российских пограничников и совершали опасное маневрирование. В итоге корабли задержали, а моряков арестовали. Сейчас они находятся в московских следственных изоляторах.

В ответ Украина ввела на своей территории военное положение и запретила въезд к себе российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.