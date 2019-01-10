Трамп назвал встречу с демократами пустой тратой времени

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Президент США Дональд Трамп покинул проходившую в Белом доме в среду встречу со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в Сенате Конгресса Чаком Шумером, назвав ее "тратой времени", пишет ТАСС.

Демократы в очередной раз ответили отказом на просьбу Трампа выделить средства на строительство стены на американо-мексиканской границе, в случае если он возобновит работу федерального правительства.

"Только что покинул встречу с Чаком и Нэнси, пустая трата времени", - написал в своем микроблоге Трамп. Он спросил лидеров демократов, что произойдет через 30 дней, если он одобрит возобновление работы правительства, утвердят ли они финансирование строительства "стены или стального ограждения" на границе. "Нэнси сказала: "Нет". Я попрощался, пока ничего не работает!" - отметил глава государства.

Во встрече принимал участие и вице-президент США Майкл Пенс, который подтвердил журналистам такой поступок главы государства. "Когда она сказала "нет", президент попрощался", - отметил он и добавил, что сама встреча была короткой и продолжалась около 45 минут.

"Лидеры демократов не хотят даже вести переговоры... Мы надеемся, что они вернутся к переговорам, - отметил Пенс и призвал американцев повлиять на избранных ими в Конгресс демократов. - Скажите им, чтобы они вернулись к переговорам <...> дверь в Белый дом широко открыта". Демократы, отметил вице-президент, требуют возобновить работу правительства перед началом переговоров о выделении средств на возведение заграждения.

Пенс указал, что Трамп "продолжит занимать твердую позицию" по вопросу строительства стены. "Я думаю, что президент сегодня четко изложил свою позицию, сделки без стены не будет. Без уставленных президентом приоритетов не будет сделки", - пояснил он и добавил, что перед началом встречи американский лидер "раздавал конфеты" ее участникам.

На встрече также присутствовали лидеры республиканцев Конгресса и министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. "Реальность такова, стены работают; где бы вы ни установили стену, нелегальная иммиграция падает на 90-95%", - считает глава ведомства. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти также рассказал, что Шумер во время беседы повышал голос на Трампа.

По словам же Шумера, Трамп после отказа Пелоси ударил кулаком по столу и сказал: "Тогда нам не о чем с вами разговаривать". "Мы вновь стали свидетелями приступа ярости президента, потому что он не получил своего и просто ушел со встречи... Президент просто встал и ушел", - привел подробности переговоров сенатор.

После встречи Белый дом в своем Twitter в очередной раз указал на сложную ситуацию на границе страны. "Мы сталкиваемся с гуманитарным кризисом и кризисом в области безопасности на нашей южной границе. Президент будет твердо стоять за безопасность границы", - отмечается в сообщении.

С 22 декабря - уже 19 дней - в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение из казны таких крупных средств, и готовы предложить лишь $1,3 млрд.

Без финансирования теперь осталась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.