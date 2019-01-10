Украина выбирает между клоуном, агентом ЦРУ и чемпионом антирейтинга

Посленовогодние ставки на переизбрание Петра Порошенко по-прежнему невысоки

Ни новогодние праздники, ни создание «новой украинской церкви» пока не помогли Порошенко выправить предвыборный рейтинг. В гонке за президентское кресло действующий лидер по-прежнему отстает от Юлии Тимошенко и идет «ноздря в ноздрю» с комиком Зеленским. Однако списывать со счетов нынешнего президента явно рано. Интриги в украинские выборы добавило появление «темной лошадки» с довольно темным прошлым.

Фото со страницы Петра Порошенко в соцсети

Посленовогодние ставки на переизбрание Петра Порошенко по-прежнему невысоки, несмотря на получение стараниями президента томоса для автокефальной церкви. Как стало известно в среду, украинская букмекерская контора «Фаворит спорт» считает лидером гонки лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко (ставки на нее принимаются с коэффициентом 2,5). Второе место рейтинга занимает шоумен и актер Владимир Зеленский – 2,8. Третье – действующий президент Петр Порошенко с коэффициентом 3, сообщило агентство Regnum.

Нынешнего украинского лидера могут несколько успокоить слова социологов из центра имени Драгоманова. Перед Новым годом они заявили: проведенный тогда же, в декабре, соцопрос зафиксировал стремительный рост президентского рейтинга. Если летом за Порошенко были готовы проголосовать 5–6% опрошенных, то ближе к Новому году рейтинг дорос до 14%. В тот же день политолог Ростислав Балобан предрек в комментарии порталу «Обозреватель»: во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко. Но заметим, что центр имени Драгоманова считается структурой, близкой к действующей власти, а Балабан близок к «Блоку Петра Порошенко».

Судя по другому опросу, который в те же дни опубликовал Центр социологических исследований «София», соперником Юлии Владимировны может стать вовсе не нынешний президент. Согласно этому рейтингу, за Тимошенко – почти 17%, на втором месте – комик, шоумен и киноактер Владимир Зеленский с 11,3%.

Третье место – у вероятного кандидата от «Оппозиционного блока» Юрия Бойко, министра и вице-премьера времен Януковича, который считается представителем Юго-Востока. Порошенко же попал лишь во вторую тройку (9,4%), в компанию экс-министра обороны Анатолия Гриценко (около 8%) и политического шоумена, лидера Радикальной партии Олега Ляшко (6,3%).

«Тимошенко – достаточно опытный, старый политик, с большой партийной сеткой, крепким ядерным электоратом. Она приобретает тот рейтинг, который теряет Порошенко», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады, бывший руководитель телеканала NewsOne Евгений Мураев.

Собеседник сам намерен принять участие в президентских выборах в качестве кандидата – его должна выдвинуть непарламентская партия «Наши», съезд которой пройдет в четверг. Недоброжелатели выдают Мураеву черную метку «пророссийского политика», сам он такое определение отвергает. «Страна должна быть внеблоковой, не выбирать сторону ни России, ни Запада», – сказал депутат.

В любом случае шансы Мураева на выборах эксперты оценивают не очень высоко – хотя политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что Мураев может набрать 3–5% (что для нынешних украинских политиков хороший результат).

Но вернемся к относительным лидерам гонки: бывшему премьеру, нынешнему президенту и экс-капитану команды КВН «95-й квартал».

Кавээнщик Зеленский, развлекавший российских и украинских руководителей, напомним, в новогоднюю ночь официально объявил о своих планах бороться за пост президента Украины.

Решение было давно ожидаемым и не очень похоже на простое привлечение внимания публики. «Еще некоторое время назад я считал, что у него нет никаких шансов выйти во второй тур, но сейчас я не исключаю этого, – отмечает Погребинский. – В большинстве опросов он занимает второе место. Правда, насколько я понимаю, люди, которые в опросах называют Зеленского, не ходят на выборы. Это такая разновидность голосования против всех: от всех тошнит, буду голосовать за клоуна».

Явного фаворита на этих выборах нет, и, следовательно, «все может быть», констатирует Погребинский. «На сегодня шансы Тимошенко выглядят предпочтительнее. У нее есть плотное ядро сторонников, – сказал политолог. – У других кандидатов такого плотного ядра нет или то, что есть, в два раза меньше, чем у Тимошенко».

То, что второй срок Порошенко «не светит», стало уже общим местом. Однако, по мнению украинских экспертов, действующего украинского руководителя рано списывать со счетов. Во-первых, не каждый из «неопределившихся» действительно не определился – далеко не каждый украинец сообщит социологу о готовности голосовать за Порошенко. Во-вторых, не следует списывать со счетов административный ресурс киевской власти.

«Порошенко сохраняет шансы на переизбрание. Это связано не только с его компанией – думаю, что получение томоса не исправит ситуацию, хотя и может добавить несколько баллов рейтинга. Это связано с низкими баллами его конкурентов. Шансы на переизбрание Петра Порошенко я оцениваю в 20–30%», – сказал директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он упомянул и административный ресурс, и «частичную поддержку Запада, которой он, безусловно, пользуется». «Эти факторы оставляют ему неплохие шансы на переизбрание и большие на второй тур», – полагает Бортник.

Но, по его прогнозу, шансы Юлии Тимошенко выше. «Я оцениваю их в 50%. Шансы Зеленского в 40%, Порошенко в 30%, 10–20% есть у Гриценко и у Бойко. Рейтинги играют на руку Зеленскому, скорее всего, он будет еще набирать», – полагает Бортник.

Фото со страницы Юлии Тимошенко в соцсети

Куда ниже, чем у комедианта Зеленского, шансы на смену профессии у другого шоумена, Святослава Вакарчука, лидера рок-группы «Океан Эльзы». У певца 5,1%, судя по опросу центра им. Драгоманова. Но результат Вакарчука, который на самом деле не стал выдвигаться в президенты, серьезнее, чем, например, у официального выдвиженца – мэра Львова, лидера партии «Самопомич» Андрея Садового (у того 2,3%).

Добавим, что социологическому замеру пока не подверглись шансы бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко, который выдвинул свою кандидатуру в самом начале января. Он стал третьим из кандидатов, зарегистрированных украинским Центризбиркомом. Первый – бывший министр экологии Украины Игорь Шевченко, вторым зарегистрирован депутат Верховной рады от «Блока Порошенко» Сергей Каплин. Шансы всех троих оцениваются, прямо скажем, невысоко.

Украинский политолог Владимир Фесенко еще летом пояснил украинскому изданию «Вести»: вряд ли рейтинг Наливайченко превысит 2%. Но имя этого человека, дважды возглавлявшего СБУ, давно на слуху. И нынешнее появление этой фигуры среди участников гонки добавило интригу едва ли не большую, чем шоу-выдвижение Зеленского.

Для начала заметим, что Наливайченко – «почти признанный» агент ЦРУ. О работе руководителя «безпеки» на американскую разведку заявлял другой экс-глава СБУ Александр Якименко, а в 2013-м генпрокуратура Украины даже возбуждала уголовное дело о госизмене. После Майдана дело закрыли за отсутствием состава преступления, но «осадок остался».

Бывший главный эсбэушник в свое время был в контрах с Тимошенко в бытность той премьер-министром, но уже в 2016 году демонстрировал готовность объединиться с бывшей противницей против действующей власти. Летом прошлого года, по данным источника украинских «Вестей», на Наливайченко выходили люди из избирательного штаба Тимошенко. Одновременно стали ходить слухи о возможных предложениях со стороны окружения Порошенко. Бывшему шефу СБУ прочили возвращение на прежнюю должность вместо нынешнего главы Василия Грицака. Но Наливайченко, судя по тем же «сливам», отказался.

По оценке политолога Руслана Бортника, вряд ли Наливайченко будет «спойлером» для Тимошенко (более вероятно, он будет бороться за электорат с экс-главой минобороны Гриценко). Напротив, скорее он поддержит Юлию Владимировну, если та выйдет во второй тур, полагает Бортник. В итоге целью может быть продвижение своих людей в Верховную раду, но на президентских выборах у бывшего главы СБУ шансов нет.

Но отметим в заключение, что у обладательницы наивысших шансов, Юлии Тимошенко, антирейтинг почти вдвое перекрывает рейтинг. За лидера «Батькивщины» категорически не хотят голосовать 28,9%. Хуже лишь Петру Порошенко – у него антирейтинг приблизился к 52%. Так что на выборах действительно «все может быть», как говорят эксперты. Единственное, что можно сказать со всей определенностью: среди возможных кандидатов нет тех, кто явно декларировал бы готовность восстановить нормальные отношения с Россией.

Авторы: Людмила Суркова, Олег Москвин, Михаил Мошкин