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Прокуроры проверят украинцев, присутствовавших на инаугурации Трампа

07:47 11.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Присутствие политиков и бизнесменов из Украины на инаугурации президента США Дональда Трампа заинтересовало спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

В частности, подчиненные Мюллера провели опросы ряда свидетелей с целью выяснить, как некоторые из граждан Украины получили приглашения на инаугурацию.

Кроме того, прокуроров интересовало, с кем встречались украинцы, находясь в США, и какие вопросы обсуждали.

Отмечается, что на инаугурации Трампа, состоявшейся 20 января 2017 года, присутствовали "десятки украинских политических деятелей и бизнесменов". Некоторые из них организовывали встречи в Trump International Hotel с влиятельными республиканцами Конгресса и близкими союзниками президента. Они позиционировали себя в качестве посредников, которые могли бы помочь в нормализации отношений России и Украины и снятии антироссийских санкций.

Основная задача команды Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Трампа и РФ. Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.

Темы: США, Президентские выборы в США
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