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США начали вывод военной техники из Сирии

15:56 11.01.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Сюжет: Сирийский кризис

Первую партию американской военной техники вывезли из Сирии, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на слова неназванного чиновника.

Из соображений безопасности источник не стал говорить, какое оборудование и каким транспортом вывезли из страны. Телеканал отметил, что вывод техники собирались начать на севере Сирии.

В декабре 2018 года США начали подготовку к «немедленному» выводу войск из Сирии, на чем настаивал президент Дональд Трамп. За сохранение американского контингента в Сирии выступал министр обороны США Джеймс Мэттис, который 21 декабря подал в отставку. СМИ связывали его уход с недовольством планами Трампа вывести американские войска.

6 января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские военнослужащие не покинут северо-восточную часть Сирии до тех пор, пока Турция не даст согласие не преследовать живущих на этой территории курдов.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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