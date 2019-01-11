В Мариуполе пропал итальянский военный журналист

13:37

Итальянский фотограф и военный журналист Роберто Траван пропал в Мариуполе.

По информации пресс-службы генеральной прокуратуры ЛНР, 8 января на горячую линию ведомства поступила информация от жительницы Мариуполя, которая сообщила, что последний раз ее знакомый выходил на связь 23 декабря 2018 года.

Он сообщил своей знакомой, что украинские военные пообещали отвезти его на передовую. С того момента связь с ним прервалась, информации о его местонахождении нет.

По словам девушки, Траван прибыл в Мариуполь в середине декабря 2018 года, чтобы отснять серию фоторепортажей о войне в Донбассе.

Как сообщает «Русская весна», фотокорреспондент, к которому якобы «для обеспечения безопасности» были приставлены несколько украинских пограничников, несколько раз жаловался своей знакомой, что сопровождающие мешают ему работать и не дают снимать то, что он считает нужным.

Личности пограничников известны: это лейтенант Александр Кикта, лейтенант Вячеслав Павлюченко и младший лейтенант Олег Соколовский.

Ранее журналист неоднократно посещал «горячие точки» в Афганистане, Нагорном Карабахе, Косово и др. На Украину он приехал тоже не в первый раз.

Отметим, что в аккаунте в Роберто Травана регулярно появляются новые записи, однако в настоящее время не известно, сам ли он их публикует.