]]> ]]>
Главная В мире Новости

Парламент Македонии проголосовал за переименование страны

10:36 12.01.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Парламент Македонии 11 января проголосовал за переименование страны в Северную Македонию.

Внесение соответствующих поправок в конституцию поддержал 81 из 120 депутатов. Оппозиция, выступающая против переименования, бойкотировала голосование.

Власти Македонии пошли на переименование страны ради урегулирования многолетнего спора с Грецией, который препятствовал вступлению страны в Евросоюз и НАТО. В 2018 году страны заключили соглашение об урегулировании спора. Парламент Греции его пока не ратифицировал.

Против переименования Македонии выступали местные националисты. Осенью в стране прошел консультационный референдум, который не был признан состоявшимся из-за низкой явки (при этом участники голосования поддержали перемены).

Темы: Македония, Общественно-политическая жизнь за рубежом
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.01.2019, 12:56
Гость: Чингачгук

албанцы проголосовали, царь Филипп 2 в гробу перевернулся.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.