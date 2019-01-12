Бюджетный кризис в США побил рекорд продолжительности

10:38

Рекорд длительности частичной приостановки работы правительства США побит в субботу, 12 января. Администрация Белого дома и Конгресс США готовятся к продолжению противостояния, сообщило Associated Press.

Нынешний шатдаун начался 22 декабря, когда он закончится, неизвестно. Предыдущий рекорд был установлен при президенте Билле Клинтоне в декабре 1995 — январе 1996 года. Тогда шатдаун продлился 21 день.

При предшественнике Трампа на посту президента, демократе Бараке Обаме, был один случай шатдауна, который продлился с 1 по 16 октября 2013 года.

Причиной приостановки работы американского правительства на этот раз стал проект строительства стены на границе с Мексикой, на котором настаивают республиканцы и президент Дональд Трамп. Белый дом запрашивает на эту цель порядка 5,7 миллиарда долларов, но демократы заявляют, что никогда не одобрят подобные расходы.

Сейчас американский лидер размышляет над введением режима чрезвычайного положения на границе, чтобы обойти Конгресс США и попытаться профинансировать стену. Но этот шаг будет немедленно оспорен в суде с неопределенными последствиями для Белого дома.

Из-за бюджетного кризиса около 800 тысяч сотрудников, больше половины которых все еще работают, не получили свои законные выплаты.