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Оппозицию Гвинеи возмутило предложение посла России изменить Конституцию

21:06 12.01.2019
Александр Брегадзе. Фото с сайта посольства РФ в Гвинее

Посол России в Гвинее Александр Брегадзе предложил внести правки в Конституцию, чтобы действующий президент 80-летний Альфе Конде смог баллотироваться на третий срок. Инициатива сотрудника дипмиссии вызвала недовольство местной оппозиции, сообщает Reuters.

«Конституция — это не догма, Библия или Коран. Это Конституция, которая адаптируется к реальности, а не реальность, которая адаптируется к Конституции», — заявил Брегадзе во время телевизионной трансляции.

Он также назвал действующего лидера «легендарным» и сказал, что ротация лидеров не обязательно является «хорошей вещью».

«Гвинея нуждается в тебе сегодня. И, как гласит известная русская поговорка, коней на переправе не меняют», — сказал посол.

Эти замечания вызвали критику со стороны лидеров гвинейской оппозиции, которые обвинили Брегадзе в том, что он подрывает суверенитет Гвинеи, пишет Znak.com.

В посольстве России заявили, что фразы Брегадзе вырваны из контекста. «Смысл тезиса о несовершенстве Конституции — не будет ограничений в сроках, не будет и повода для реванша», — говорится в сообщении посольства. По словам сотрудников дипмиссии, слов о «третьем мандате» посол не произносил.

В дипмиссии считают, что заявления российского посла были искажены местными оппозиционерами.

Темы: Отношения России и стран Африки, Посольства и консульства в мире
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Комментарии читателей
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13.01.2019, 00:46
Гость: Белый человек

приехал учить аборигенов жизни.
13.01.2019, 00:31
Гость: гость

Путинский лизоблюд.
12.01.2019, 23:31
Гость: ???

Ещё только в Гвинее Россия не совала нос не в свои дела. Вы у себя приведите Конституцию в порядок Что бы один человек не сидел у власти 20 лет. А то не страна а какое то ханство.
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