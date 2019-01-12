Оппозицию Гвинеи возмутило предложение посла России изменить Конституцию

21:06

Посол России в Гвинее Александр Брегадзе предложил внести правки в Конституцию, чтобы действующий президент 80-летний Альфе Конде смог баллотироваться на третий срок. Инициатива сотрудника дипмиссии вызвала недовольство местной оппозиции, сообщает Reuters.

«Конституция — это не догма, Библия или Коран. Это Конституция, которая адаптируется к реальности, а не реальность, которая адаптируется к Конституции», — заявил Брегадзе во время телевизионной трансляции.

Он также назвал действующего лидера «легендарным» и сказал, что ротация лидеров не обязательно является «хорошей вещью».

«Гвинея нуждается в тебе сегодня. И, как гласит известная русская поговорка, коней на переправе не меняют», — сказал посол.

Эти замечания вызвали критику со стороны лидеров гвинейской оппозиции, которые обвинили Брегадзе в том, что он подрывает суверенитет Гвинеи, пишет Znak.com.

В посольстве России заявили, что фразы Брегадзе вырваны из контекста. «Смысл тезиса о несовершенстве Конституции — не будет ограничений в сроках, не будет и повода для реванша», — говорится в сообщении посольства. По словам сотрудников дипмиссии, слов о «третьем мандате» посол не произносил.

В дипмиссии считают, что заявления российского посла были искажены местными оппозиционерами.