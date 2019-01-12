]]> ]]>
Главная В мире Новости

В центре Парижа из-за утечки газа произошел мощный взрыв

13:16 12.01.2019

В центре Парижа на улице Тревиз в ходе пожара промзошел взрыв. 

По данным радиостанции Europe1, взрыв произошел из-за утечки газа, что подтверждает телеканал BFM TV.

Фото: @croissandeau / Twitter  

Радиостанция отмечает, что в результате пострадали по меньшей мере 20 человек, включая одного пожарного. Источник в полиции также сообщил Europe1, что пламенем уничтожило восемь автомобилей. По словам собеседника радиостанции, взрыв произошел после того, как пожарные прибыли тушить возгорание в здании пекарни, пишет РБК.

«В ДСКЦ МИД России информации о наличии российских туристов среди пострадавших не поступало. Больше пока сказать нечего», — сообщили РБК в пресс-службе Ростуризма.

В конце октября 2018 года в жилом доме в Лондоне произошел взрыв газа. В результате обрушились конструкции здания и возник пожар. При этом погибла женщина, однако пожарные смогли спасти еще троих человек.

Темы: Франция, Происшествия в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.01.2019, 16:47
Гость: Где

твоя визитка?
12.01.2019, 13:51
Гость: Патриот России

Исполнилась мечта жителей Магнитогорска жить как в Европе!!!
12.01.2019, 13:27
Гость: Александр Павлович

Президент Франции должен срочно выехать на место происшествия и возглавить аварийно-спасательные работы.Затем - выразить соболезнования пострадавшим и родственникам погибших, объявить в Париже траур. После этого выплатить потерпевшим по миллиону и предоставить новые квартиры.
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.