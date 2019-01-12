В центре Парижа из-за утечки газа произошел мощный взрыв

13:16

В центре Парижа на улице Тревиз в ходе пожара промзошел взрыв.

По данным радиостанции Europe1, взрыв произошел из-за утечки газа, что подтверждает телеканал BFM TV.

Фото: @croissandeau / Twitter

Радиостанция отмечает, что в результате пострадали по меньшей мере 20 человек, включая одного пожарного. Источник в полиции также сообщил Europe1, что пламенем уничтожило восемь автомобилей. По словам собеседника радиостанции, взрыв произошел после того, как пожарные прибыли тушить возгорание в здании пекарни, пишет РБК.

«В ДСКЦ МИД России информации о наличии российских туристов среди пострадавших не поступало. Больше пока сказать нечего», — сообщили РБК в пресс-службе Ростуризма.

В конце октября 2018 года в жилом доме в Лондоне произошел взрыв газа. В результате обрушились конструкции здания и возник пожар. При этом погибла женщина, однако пожарные смогли спасти еще троих человек.