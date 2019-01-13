Леонид Кравчук: Путин не удержит Украину, даже если ее завоюет

Какой сценарий ждет «незалежную», если киевский режим падет

На захват территории Украины у России хватит военной мощи, но удержать ее Москва не сможет. Такое мнение высказал первый президент «незалежной» Леонид Кравчук, (руководил страной с 1991 по 1994 год), оценивая возможность масштабного наступления РФ.

Фото со страницы Леонида Кравчука в соцсети

В интервью изданию Facty.ua на вопрос, способен ли российский президент Владимир Путин начать наступление на Украине, Кравчук ответил: «Верю, что нет».

«И скажу почему. Они аннексировали Крым, но не могут с ним справиться. Представьте, что, не дай бог, сойдут с ума и оккупируют всю Украину. Их военной мощи на это, может, и хватит. Но ведь потом надо будет заставить украинский народ жить так, как хочет Путин», — сказал экс-президент, добавив, что украинский народ будет сопротивляться и «биться до последнего».

«Думаю, что Путин это понимает, поэтому ему важно сейчас угрожать. Устроил в Керченском проливе провокацию, увидел, как мир реагирует. Слава богу, реакция была очень острая. Это означает, что цивилизованный мир с нами», — отметил Кравчук.

Он также затронул вопрос возвращения Крыма и народных республик Донбасса в состав Украины. По его словам, Россия «вернет разрушенный Донбасс», поскольку ей невыгодно принимать в состав эти территории.

«Но вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе», — сказал экс-президент. «Проблему Крыма», по его мнению, можно решить в ходе российско-украинских переговоров «при прессинге Запада».

Заметим, серьезные политологи не видят перспектив для масштабного обострения конфликта в Донбассе в 2019 году. По их мнению, со стороны Киева и стратегов США будет сохраняться линия на поддержание конфликта низкой интенсивности: с вовлечением РФ и по схеме Москва-Донбасс, и Киев-Москва — но без перехода к масштабным боевым действиям.

Эта линия поведения для Запада и его киевских вассалов представляется оптимальной, потому что время работает скорее на Киев, чем на Донбасс. Украина, как ни крути, обладает большим запасом прочности — и экономической, и социально-психологической — чем Донецк и Луганск.

Примерно в том же ключе рассуждают аналитики частного разведывательно-аналитического агентства Stratfor, которое в Америке называют «теневым ЦРУ». «Еще один фронт в 2019 году в продолжающемся российско-украинском конфликте будет формироваться в Азовском море. Обе страны будут наращивать там военно-морские силы, а США станут оказывать военную помощь Украине», — предсказывает Stratfor. Но опять же, речь идет о пассивном противостоянии, а вовсе не о «горячем» конфликте.

Так что Кравчук рассуждает, так сказать, на вольную тему, когда говорит о перспективах «оккупации» Украины. К тому же не вызывает сомнений, что в случае наступления — даже не России, а армий ЛНР и ДНР при российской поддержке, — от нынешней Украины осталось бы очень немногое.

С огромной вероятностью, «незалежная» в этом случае распалась бы на две республики. Одну бандеровскую, находящуюся во враждебных отношениях с Москвой, и пророссийскую Украину 2.0 — от Харькова до Одессы. Мы отрезали бы бандеровскую Украину от Черного моря, серьезно осложнили ей геополитическую ситуацию — и удержать Украину 2.0 не составило бы труда.

— Рассуждения Кравчука — не безобидный бред, а подыгрывание прозападным кругам в России, которые в 2014-м были против разгрома киевского режима и создания Новороссии, — отмечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — Подобные вбросы, замечу, идут не только с Украины. Наши либералы дуют в ту же дудку. Правда, они больше напирают на то, что Новороссию придется содержать, и это якобы будет для России непомерной обузой.

На деле, опыт Великой Отечественной войны показывает, что России вполне по силам взять под контроль не только Украину, но и всю Восточную Европу. Но в том-то и дело, что никто не собирается «незалежную» захватывать. Москве это не нужно.

Речь идет о помощи определенным силам на Украине по созданию независимых государств. Это государства не будут входить в состав России — по крайней мере, на первом этапе. Они будут вполне самостоятельными, но не русофобскими, как киевский режим, а пророссийскими.

Дальнейшая эволюция — участие этих государств в экономических проектах на пространстве СНГ. Они постепенно будут вливаться в Евразийский экономический союз, и образовывать единое пророссийское пространство.

— Что нужно для реализации этого плана?

— От России здесь не требуется больших усилий. Наша главная задача — уничтожить киевский режим, лишить его военной силы. А после этого независимые государства на территории нынешней Украины, уверен, появятся сами.

Сейчас этот процесс сдерживает террористическая активность Киева. Режим поддерживается бандеровскими батальонами, которые запугивают и население, и местные элиты. Никто сейчас в «незалежной» не смеет карательным органам, вроде СБУ, слова поперек сказать.

Но если карателей убрать — на Украине, уверен, тут же возникнут самостийные режимы. В результате не исключено появление конфедеративного объединения по типу Новороссии в составе Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Одесской и Запорожской областей.

Возможно, какая-та часть Украины останется в виде единой Малороссии. Но это будет совершенно другая Украина, которая не будет представлять для России угрозы, и которая, в конце концов, окажется в экономической зависимости от Москвы.

Плюс останется Западная Украина, которая России даром не нужна — за исключением, возможно, Закарпатской Руси. Конечно, присоединить Закарпатскую Русь к РФ нереально, но здесь можно говорить о протекторате по типу Приднестровья.

— Кравчук считает, что мы не сумеем удержать украинские территории. Это похоже на правду?

— Мы и не будем их удерживать. Порядок в этих новых государствах будут поддерживать местные власти, при небольшой помощи российских ВКС — по сирийскому образцу. При необходимости мы сможем разбомбить сильные формирования, которые будут угрожать власти Новороссии. А оставшиеся небольшие группы будут подавляться местной милицией.

Так что Кравчук, на мой взгляд, выдает желаемое за действительное.

— Ваш прогноз: как будет развиваться ситуация в Донбассе и на Украине?

— Здесь все зависит от нас — инициатива в данном случае должна исходить от России. Грубо говоря, как мы себя поведем — так ситуация и будет развиваться.

Если мы, наконец, захотим ликвидировать русофобское образование в Киеве — мы его ликвидируем. Если нет — будем и дальше танцевать вокруг неработающих Минских соглашений.

На деле, большого выбора у Кремля нет. Сегодня очевидно, что урегулирование на основе Минских соглашений невозможно. Если не проявлять решительность, в Донбассе будут продолжаться обстрелы, а со стороны Украины будет продолжаться информационная война против РФ, подкрепляемая выпадами в ООН и других международных организациях. Противодействие этой деятельности будет поглощать достаточно большое количество наших ресурсов и энергии.

Ну а если в Кремле все же будет принято решение, что с украинским безобразием пора заканчивать — начнется операция по поддержке сил ДНР и ЛНР, чтобы они смогли восстановить свою территориальную целостность. А дальше — после того, как украинская армия покажет свою несостоятельность и будет фактически разгромлена — начнется обвал других регионов Украины. И с нынешней «незалежной» будет покончено.