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Шоумена Зеленского назвали опасным для Украины кандидатом

13:43 13.01.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может быть опасным для страны, если артист попадет «в руки опытных интриганов». Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Политический опыт говорит о том, что такие люди опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов. Тем более известно, что его опекает очень опытный интриган, который может играть какую-то двойную, тройную, четверную игру», — сказал политолог.

При этом, по мнению Погребинского, вероятность победы артиста на голосовании недостаточно высокая.

«Те люди, которые говорят: „Я за Зеленского“, — сами улыбаются. Множество из них отдает себе отчет, что это не серьезно. Потому что человек вообще без какого-либо политического опыта», — заключил эксперт.

Владимир Зеленский объявил о своем намерении побороться за пост президента в новогоднюю ночь в эфире телеканала «1+1». Согласно соцопросам, его рейтинг на данный момент составляет порядка 9% (выше только у Юлии Тимошенко - 14%). В начале января шоумен заявлял, что уже более 200 тысяч человек захотели присоединиться к его команде.

Обращение Зеленского показывали прямо перед торжественной новогодней речью действующего президента Украины Петра Порошенко. Из-за этого обращение главы государства задержалось и завершилось только после наступления 2019 года. Президентская избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. Выборы пройдут на Украине 31 марта этого года.

Темы: Украина, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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13.01.2019, 21:19
Гость: Александр1

Одним клоуном больше,либо одним клоуном меньше Украине по барабану...Всеровно ни один из клоунов,в том числе и в статусе Президента не решает ни каких вопросов.УЧАСТЬ УКРАИНЫ ПРЕДРЕШЕНА И НЕЗАВИДНА...
13.01.2019, 20:41
Гость: Новини

Мэр Львова Андрей Садовый, выдвинутый кандидатом в президенты Украины на предстоящих выборах, заявил, что за ним следят спецслужбы.

«Сегодня я увидел, что за машиной, на которой я езжу, другая машина какая-то ездит. Думал, кто? Но дали информацию, что это специальные службы», – рассказал Садовый в интервью «Общественному радио».
13.01.2019, 20:32
Гость: совет

Собрать партию, завоевать большинство в ГД и Президентскую качалку и закрыть доступ украинцам в ЭрЭфию. Будем благодарны, хоть из Р...и возвратятся домой, а то ведь, и пенсионерам платить некому, и настоящую революцию сделать, тоже. Гниют в рашке, понимаешь за вонючие "деревянные" (деревянный, вроде бы с 2 "н"?), а краина потерпает...
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