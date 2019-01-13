Шоумена Зеленского назвали опасным для Украины кандидатом

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Избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может быть опасным для страны, если артист попадет «в руки опытных интриганов». Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Политический опыт говорит о том, что такие люди опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов. Тем более известно, что его опекает очень опытный интриган, который может играть какую-то двойную, тройную, четверную игру», — сказал политолог.

При этом, по мнению Погребинского, вероятность победы артиста на голосовании недостаточно высокая.

«Те люди, которые говорят: „Я за Зеленского“, — сами улыбаются. Множество из них отдает себе отчет, что это не серьезно. Потому что человек вообще без какого-либо политического опыта», — заключил эксперт.

Владимир Зеленский объявил о своем намерении побороться за пост президента в новогоднюю ночь в эфире телеканала «1+1». Согласно соцопросам, его рейтинг на данный момент составляет порядка 9% (выше только у Юлии Тимошенко - 14%). В начале января шоумен заявлял, что уже более 200 тысяч человек захотели присоединиться к его команде.

Обращение Зеленского показывали прямо перед торжественной новогодней речью действующего президента Украины Петра Порошенко. Из-за этого обращение главы государства задержалось и завершилось только после наступления 2019 года. Президентская избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. Выборы пройдут на Украине 31 марта этого года.