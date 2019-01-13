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СМИ сообщили о сокрытии Трампом подробностей личных бесед с Путиным

11:28 13.01.2019
Стоп-кадр из видео
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Президент США Дональд Трамп принял все меры к тому, чтобы подробности его беседы с российским лидером Владимиром Путиным в 2017 году в Гамбурге не стали достоянием гласности, в том числе он скрыл их и от членов своей администрации, сообщила газета Washington Post.

В качестве примера она сообщила со ссылкой на источники, работавшие тогда в Белом доме, что после беседы Трамп не только дал указание работавшему на встрече переводчику хранить содержание переговоров в тайне, но и забрал у него рабочие записи, которые тот делал в процессе беседы.

Как пишет газета, не известно, поступал ли Трамп таким же образом во всех пяти случаях встреч и бесед с Путиным, однако источники отметили, что не нашли детальных записей, касающихся содержания их переговоров, даже в секретных материалах Белого дома, пишет "Интерфакс".

Темы: Дональд Трамп, Международные отношения, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.01.2019, 19:05
Гость: Так

выйди из этого такси, кто держит то?
13.01.2019, 17:40
Гость: blog2038,.

Во-первых это прерогтива Пресидента.
Во-вторых чего вдруг эта старая новость сегодня всплыла.
13.01.2019, 15:08
Гость: Пронин

Вань, а если ты нанял такси и видишь что тебя везут противоположном направлении, ты что будешь делать?
Спрашиваю потому что мне обещали повышение уровня жизни а в результате выясняется что уровень жизни понизился.
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