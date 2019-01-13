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Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»

12:25 13.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Поправки в украинский Уголовный кодекс о квалификации сексуальных преступлений вызвали широкий общественный резонанс среди украинцев и породили множество шуток.

Изменения в УК предполагают до пяти лет лишения свободы за «секс не по согласию». Таким образом, украинцы поняли, что в идеале им нужна «справка о согласии», и пара из Николаева составила «акт о проникновении в живого человека», пишут «Известия».

В «документ» молодые люди вписали свои паспортные данные, номер мобильного телефона и время, в которое будет происходить проникновение.

Кроме того, они указали, как именно будет проходить процесс, и заверили бумагу в присутствии трех свидетелей.

Другие жители Украины отреагировали на «справку» шутками, отметив абсурдность нового закона.

«Потом еще и налоговая подключится. Акт выполненных работ есть, а в бюджет средства не поступили», — пошутил Biker.

«А куда подавать-то сей документ? Служба должна быть какая-то, как же — такое дело и без конторы», — отметил Вопрос.

«Украина 2019. Извините, пожалуйста, нам нужны два свидетеля. Мы сейчас будем заниматься сексом. Можете поприсутствовать? Только нам еще надо будет составить заявление», — пофантазировал о будущем Legitimate Mastah.

«Расписка в простой письменной форме — рискованно. Лучше заверять у нотариуса!» –– добавил А.М.

11 января на Украине вступили в силу поправки о наказание за интимную связь без добровольного согласия. Подобные действия будут рассматривать как изнасилование.

Таким образом, теперь любой человек может после полового акта написать заявление, что не давал на это согласия.

При этом в минздраве Украины попытались объяснить украинцам понятие «изнасилование», сравнив секс с чаепитием.

Темы: Украина, Законотворческая деятельность в мире
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Комментарии читателей
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13.01.2019, 19:55
Гость: за все надо Платить

..Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»..
* И что тут смешного ?!
Вполне таки креативный закон, что при правильном подходе даст множество рабочих мест и налоговых отчислений..
Ждем такой законопроект и от нащих "законо"творцев, на первое время можно и как дополнение к закону о самозанятых..
Со временем это достойное начинание можно развернуть в КТО (кооперативы-товарищества озабоченных), а затем упорядочить их через АО-ООО с единой СРО и на пике доходности создать гос.корпорацию..
Ляпота.
13.01.2019, 19:45
Гость: Из Киева

Это не ответ, а блеяние какое-то , не нужно отвечать за украинцев там есть здравые силы
13.01.2019, 18:37
Гость: личный опыт

вы тоже не совсем правы. Украина надеется на списание многомиллиардных долгов перед МВФ, в перспективе присосаться к пирамиде евро, которая, пока еще растущая в отличие от долларовой.
До 1990 года Украину кормила Россия, дальше был 25-ти летний период разворовывания страны, а когда разворовывать стало уже нечего, решили торгануть Крымом. Когда и с этим ничего не вышло решили пойти кормиться в Европу. Все банально.
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