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Мэр Гданьска умер после ножевого ранения

17:16 14.01.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Мэр польского Гданьска Павел Адамович скончался 14 января в больнице после нападения  неизвестного во время благотворительного концерта. Об этом сообщил телеканал Tvn24.

Нападение произошло вечером в воскресенье. Мужчина выбежал на сцену и нанес политику несколько ударов ножом на глазах у сотен жителей города. При этом мужчина кричал, что его незаконно осудили и пытали в тюрьме.

Пятидесятитрехлетнего Адамовича доставили в больницу с раной сердца, у него также были повреждены органы брюшной полости.

Ранее сообщалось, что политику сделали операцию, которая продолжалась более пяти часов. После этого состояние Адамовича оставалось тяжелым: он не мог дышать самостоятельно. Жители Гданьска сдавали кровь для своего мэра, но ни их усилия, ни старания медиков политику помочь не смогли.

Адамович стал мэром Гданьска в 1998 году.

Нападавшим оказался 27-летний местный житель, который ранее был судим за причинение вреда жизни и здоровью и нападение на банк.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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14.01.2019, 21:59
Гость: Батун

Соболезную.
14.01.2019, 18:52
Гость: Патриот России

Хуже только визиткой Яроша по горлу...
14.01.2019, 17:32
Гость: Вот

и шляхтва после хохлатых доигралась.
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