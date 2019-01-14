Мэр Гданьска умер после ножевого ранения

17:16

Мэр польского Гданьска Павел Адамович скончался 14 января в больнице после нападения неизвестного во время благотворительного концерта. Об этом сообщил телеканал Tvn24.

Нападение произошло вечером в воскресенье. Мужчина выбежал на сцену и нанес политику несколько ударов ножом на глазах у сотен жителей города. При этом мужчина кричал, что его незаконно осудили и пытали в тюрьме.

Пятидесятитрехлетнего Адамовича доставили в больницу с раной сердца, у него также были повреждены органы брюшной полости.

Ранее сообщалось, что политику сделали операцию, которая продолжалась более пяти часов. После этого состояние Адамовича оставалось тяжелым: он не мог дышать самостоятельно. Жители Гданьска сдавали кровь для своего мэра, но ни их усилия, ни старания медиков политику помочь не смогли.

Адамович стал мэром Гданьска в 1998 году.

Нападавшим оказался 27-летний местный житель, который ранее был судим за причинение вреда жизни и здоровью и нападение на банк.