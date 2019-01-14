Кандидат в президенты Украины пообещал отрубать руки за коррупцию

18:45

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что в случае победы на выборах будет «обрубать руки» за коррупцию и кумовство. Также он пообещал, что у него не будет офшоров, собственности за границей, а «пирамида коррупции превратится в трапецию», сообщает Международный антикоррупционный портал.

По словам политика, слово «олигарх» Украина навсегда забудет при его победе. Кроме того, Гриценко пообещал «реально вернуть Донбасс без капитуляционных Минских договоренностей», реформировать армию и отменить принудительный призыв.

– Я вам гарантирую, что у президента Украины не будет офшоров, собственности за границей, я гарантирую, что пирамида коррупции превратится в трапецию в первый день моего вступления в должность президента, — сказал Гриценко во время своего выступления.

Президентская кампания на Украине официально стартовала 31 декабря 2018 года. Сами выборы намечены на 31 марта 2019 года. Согласно результатам социологического опроса компании «Рейтинг», Гриценко готовы поддержать 7,8% украинских избирателей. Лидером предвыборной гонки остается бывший премьер-министр и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В первую тройку также вошли шоумен Владимир Зеленский (13,4%) и действующий президент Петр Порошенко (11,1%). Всего на высший государственный пост претендует более 30 человек.

Порошенко официально пока не объявил о желании баллотироваться на второй срок. Однако, по мнению политологов, уровень недовольства населения политикой действующего президента продолжает расти, что ставит под сомнение выход Порошенко даже во второй тур голосования.

Из государственного бюджета Украины на проведение выборов президента страны будет выделено более 2,4 миллиарда гривен (82,6 миллиона долларов).