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А может, это болезнь?

15:29 15.01.2019

Среди конспирологов бытует мнение, что негативное отношение США к России может быть связано с тем, что в свое время США приютили у себя много нацистских преступников

Истерия американских демократов по отношению к России, казалось бы, дошла до такой степени, что любой пессимист с уверенностью может сказать – так дальше быть не может. На что оптимисты с такой же уверенностью могут ответить ему – еще как может!

Стоп-кадр из видео

А до чего на самом деле может дойти русофобия в США? И как долго эхо прошедшей холодной (а может и другой?) войны будет мешать сближению в отношениях России и США?

В нашей действительности все чаще находит подтверждение расхожая фраза, что история может повторяться в виде фарса. Новость о том, что «представители Демократической партии в конгрессе намерены обсудить возможность допроса переводчиков, работавших на встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным», почему-то сразу напомнила историю о допросе личного шофера Мартина Бормана, после того как в гестапо узнали сначала о таинственном звонке из спецкомнаты правительственной связи с штаб-квартирой НСДАП, а потом о тайной встрече Бормана с незнакомцем (по фильму Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны», с советским разведчиком Штирлицем).

«Шофер Бормана, в свое время отказавшийся - с санкции Бормана - стать осведомителем СС, был арестован… Гиммлер, получив сообщение Мюллера о проводимом расследовании, одобрил его предложение негласно взять отпечатки пальцев у всех работников аппарата».

И вот мы читаем о намерении членов оппозиционной президенту США партии допросить переводчиков Трампа. Интересно, а подписку о неразглашении эти переводчики давали и есть ли у представителей конгресса от Демократической партии Допуск к секретной информации президента США?

Если есть, то договариваться о чем-либо «с глазу на глаз» с американским президентом нет никакого смысла, потому что, как сказал начальник тайной государственной полиции (гестапо) Германии Генрих Мюллер: «Что знают двое, то знает свинья».

А тут могут узнать не только двое, но и Демократическая партия США вместе с Хилари Клинтон в придачу!

Кстати, расследование по президенту США Дональду Трампу тоже ведет Мюллер! Роберт Мюллер возглавлял ФБР (руководящий орган контрразведки и антитеррористической деятельности США) в течение двенадцати лет.

Сейчас, уже в другой должности, специальный прокурор Роберт Мюллер ищет связи американского президента с Россией, как когда-то его однофамилец из гестапо расследовал деятельность начальника Партийной канцелярии, рейхсминистра по делам партии Мартина Бормана.

Тогда допрашивали шофера Бормана, сейчас – переводчиков Трампа.

И вишенка на торте – переговоры проводились с бывшим агентом КГБ (а бывших в КГБ, как мы знаем, не бывает) Владимиром Путиным! Эх, рано ушел из жизни Юлиан Семенов, такой сюжет!

Кстати, среди конспирологов бытует мнение, что такое негативное отношение США к России может быть связано с тем, что в свое время США приютили у себя слишком много нацистских преступников, избежавших заслуженной народной кары, в обмен на некие секреты, которые нацисты передали Соединенным Штатам.

Сейчас эти нацисты пустили там корни, окрепли и приступили к реваншу, то есть решили сделать с Россией то, что не смогли с Советским Союзом.

Версия вполне правдоподобна, если посмотреть, как выращенные в США и Канаде потомки бандеровцев сейчас уверенно орудуют на украинской земле.

В средние века врачи, лечившие людей от чумы, часто сами становились жертвами этой болезни. Не хотелось бы, чтобы народ Соединенных Штатов Америки, близко общаясь с нацистскими преступниками не по своей воле, тоже заболел бы этой болезнью фашизма, нацизма и русофобии.

Автор: Андрей Паршинцев

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.01.2019, 19:19
Гость: xmyr

Не надо держать простых американцев за идиотов. Много ли в конгрессе их представителей ? Как и в России... Политика это обычная но грязная торговля воздухом , .Главное вас натравить друг на друга и получить дивиденты. Американский лозуг : "Прибыль любой ценой! " Русский лозунг:"Есть ли новости на Руси ? Нет, воруют .... "
15.01.2019, 18:49
Гость: ???

Факт есть факт. Всё это в США уже приняло вид истерии. К сожадению нужно признать правоту некоторых американских политологов, что уровень американских политиков сильно упал.
Имеет место и истерика от того, что США теряют гегемонию и единоличное лидерство. Естественно что признать, что причина в них самих они не могут. Значит нужен тот кто виноват.
Вдобавок накладываются и внутренние разборки. Если бы не было России, наши еще кого-нибудь. Ту же индию или Венесуэлу и обвинили бы Трампа в связях с Венесуэлой и что венесуэльские хакеры повлияли на выборы в США.
Россия же конечно помеха для США, как она всегда была помехой, для всех претендентов на мировое господство Наполеона, Гитлера и других. Теперь и для США.
15.01.2019, 18:28
Гость: Alex202

Да, да и на каждом дереве созреют арбузы! Поскорей бы!
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