А может, это болезнь?

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Среди конспирологов бытует мнение, что негативное отношение США к России может быть связано с тем, что в свое время США приютили у себя много нацистских преступников

Истерия американских демократов по отношению к России, казалось бы, дошла до такой степени, что любой пессимист с уверенностью может сказать – так дальше быть не может. На что оптимисты с такой же уверенностью могут ответить ему – еще как может!

Стоп-кадр из видео

А до чего на самом деле может дойти русофобия в США? И как долго эхо прошедшей холодной (а может и другой?) войны будет мешать сближению в отношениях России и США?

В нашей действительности все чаще находит подтверждение расхожая фраза, что история может повторяться в виде фарса. Новость о том, что «представители Демократической партии в конгрессе намерены обсудить возможность допроса переводчиков, работавших на встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным», почему-то сразу напомнила историю о допросе личного шофера Мартина Бормана, после того как в гестапо узнали сначала о таинственном звонке из спецкомнаты правительственной связи с штаб-квартирой НСДАП, а потом о тайной встрече Бормана с незнакомцем (по фильму Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны», с советским разведчиком Штирлицем).

«Шофер Бормана, в свое время отказавшийся - с санкции Бормана - стать осведомителем СС, был арестован… Гиммлер, получив сообщение Мюллера о проводимом расследовании, одобрил его предложение негласно взять отпечатки пальцев у всех работников аппарата».

И вот мы читаем о намерении членов оппозиционной президенту США партии допросить переводчиков Трампа. Интересно, а подписку о неразглашении эти переводчики давали и есть ли у представителей конгресса от Демократической партии Допуск к секретной информации президента США?

Если есть, то договариваться о чем-либо «с глазу на глаз» с американским президентом нет никакого смысла, потому что, как сказал начальник тайной государственной полиции (гестапо) Германии Генрих Мюллер: «Что знают двое, то знает свинья».

А тут могут узнать не только двое, но и Демократическая партия США вместе с Хилари Клинтон в придачу!

Кстати, расследование по президенту США Дональду Трампу тоже ведет Мюллер! Роберт Мюллер возглавлял ФБР (руководящий орган контрразведки и антитеррористической деятельности США) в течение двенадцати лет.

Сейчас, уже в другой должности, специальный прокурор Роберт Мюллер ищет связи американского президента с Россией, как когда-то его однофамилец из гестапо расследовал деятельность начальника Партийной канцелярии, рейхсминистра по делам партии Мартина Бормана.

Тогда допрашивали шофера Бормана, сейчас – переводчиков Трампа.

И вишенка на торте – переговоры проводились с бывшим агентом КГБ (а бывших в КГБ, как мы знаем, не бывает) Владимиром Путиным! Эх, рано ушел из жизни Юлиан Семенов, такой сюжет!

Кстати, среди конспирологов бытует мнение, что такое негативное отношение США к России может быть связано с тем, что в свое время США приютили у себя слишком много нацистских преступников, избежавших заслуженной народной кары, в обмен на некие секреты, которые нацисты передали Соединенным Штатам.

Сейчас эти нацисты пустили там корни, окрепли и приступили к реваншу, то есть решили сделать с Россией то, что не смогли с Советским Союзом.

Версия вполне правдоподобна, если посмотреть, как выращенные в США и Канаде потомки бандеровцев сейчас уверенно орудуют на украинской земле.

В средние века врачи, лечившие людей от чумы, часто сами становились жертвами этой болезни. Не хотелось бы, чтобы народ Соединенных Штатов Америки, близко общаясь с нацистскими преступниками не по своей воле, тоже заболел бы этой болезнью фашизма, нацизма и русофобии.

Автор: Андрей Паршинцев