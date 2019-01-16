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35 вузов России вошли в рейтинг университетов развивающихся стран

10:54 16.01.2019
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
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Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал результаты нового рейтинга университетов стран с активно развивающейся экономикой — Emerging Economies University Rankings 2019.

В рейтинг вошли 35 российских вузов (годом ранее — 27). Пятое место в списке занял МГУ, 12-е — Московский физико-технический институт (МФТИ), 16-е — Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ МИФИ). В список 50 лучших вузов также вошли Высшая школа экономики (22-е место) и Томский госуниверситет (49-е место).

По числу вузов в рейтинге лидирует Китай. Россия по этому показателю заняла четвертое место, обогнав Тайвань.

В России действует программа «5 из 100», которая предполагает попадание к 2020 году пяти российских университетов в первую сотню одного из авторитетных мировых рейтингов. В рейтинг университетов развивающихся стран по версии THE входят 18 университетов, участвующих в этом проекте.

В сентябре Times Higher Education представил рейтинг лучших университетов мира, куда вошли 35 российских вузов. В топ-500 вошли четыре российских вуза: МГУ, МФТИ, Высшая школа экономики и МИФИ. 

Темы: Великобритания, Высшее образование в России, Образование в России
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Комментарии читателей
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16.01.2019, 17:09
Гость: А шо

в России активно развивается экономика?
16.01.2019, 17:09
Гость: Патриот России

Зато энергетическая сверхдержава является первой страной стабильно вставшей с колен!
16.01.2019, 17:07
Гость: Патриот России

Надо составить свой рейтинг - рейтинг университетов деградирующих стран.
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