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Лукашенко запретил внедрять российскую систему высшего образования

18:18 16.01.2019
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает неэффективной российскую систему ступеней высшего образования и запретил ее внедрение в белорусской образовательной системе.

"Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия, и сейчас не знает, что с ним делать", - заявил Лукашенко в ходе согласования Михаила Лустенкова на пост ректора Белорусско-Российского университета в Могилеве. 

Лукашенко поинтересовался у нового ректора, как отличается подготовка бакалавров и магистров в Белоруссии и России. Тот пояснил, что в России бакалавриат рассматривается как первая ступень высшего образования, а магистратура стала второй. "У нас система более оптимальна. В нашем вузе, например, магистратура рассматривается как подготовка кадров высшей квалификации", - сказал Лустенков.

Лукашенко одобрил этот подход и подчеркнув, что "в магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием, всех туда скопом посылать не надо", пишет "Интерфакс". Белорусский президент считает, что "нередки случаи, когда молодые люди поступают в магистратуру без особых на то причин, по итогу попусту теряя время".

Темы: Белоруссия, Высшее образование за рубежом, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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17.01.2019, 00:37
Гость: Беглый

Браво
16.01.2019, 23:23
Гость: Бацька -

настоящий патриот Беларуси.
16.01.2019, 23:07
Гость: Один - сошкой, 70 - с ложкой

Недозревшее - может ещё дозреть. Перезревшее - только на спирт.
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