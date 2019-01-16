Парламент Британии отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза

07:16

Британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit, пишет РИА Новости.

Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против – 432.

Голосование уже однажды переносилось – уже в декабре было ясно, что соглашение не набирает достаточное количество голосов депутатов. Итог продемонстрировал, что премьеру так и не удалось убедить коллег, что достигнутые ею договоренности с ЕС – лучшие из возможных.

Теперь шансов на спокойный выход Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года почти не остается. Среди основных вариантов дальнейших событий: выход из ЕС без соглашения (что может иметь катастрофические последствия для экономики страны) или откладывание даты Brexit на более поздний срок, проведение досрочных всеобщих выборов или нового референдума, который теоретически может вообще отменить Brexit.

После голосования лидер британской оппозиции лейборист Джереми Корбин внес в парламент предложение о вынесении вотума недоверия Мэй. "Оно будет обсуждаться завтра, и парламентарии получат возможность высказать свои взгляды относительно некомпетентности правительства", — сказал Корбин.

Он заявил, что итоги голосования стали крупнейшим поражением правительства с 1920-х годов.

Сама Мэй отметила, что если парламент продолжит ей доверять, то она представит план дальнейших действий по Brexit в понедельник.

