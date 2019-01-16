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Парламент Британии отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза

07:16 16.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit, пишет РИА Новости.

Таким образом, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий, в том числе самому "жесткому" выходу страны из ЕС и отмене Brexit в целом.

В поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против – 432.

Голосование уже однажды переносилось – уже в декабре было ясно, что соглашение не набирает достаточное количество голосов депутатов. Итог продемонстрировал, что премьеру так и не удалось убедить коллег, что достигнутые ею договоренности с ЕС – лучшие из возможных.

Теперь шансов на спокойный выход Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года почти не остается. Среди основных вариантов дальнейших событий: выход из ЕС без соглашения (что может иметь катастрофические последствия для экономики страны) или откладывание даты Brexit на более поздний срок, проведение досрочных всеобщих выборов или нового референдума, который теоретически может вообще отменить Brexit.

После голосования лидер британской оппозиции лейборист Джереми Корбин внес в парламент предложение о вынесении вотума недоверия Мэй. "Оно будет обсуждаться завтра, и парламентарии получат возможность высказать свои взгляды относительно некомпетентности правительства", — сказал Корбин.

Он заявил, что итоги голосования стали крупнейшим поражением правительства с 1920-х годов.

Сама Мэй отметила, что если парламент продолжит ей доверять, то она представит план дальнейших действий по Brexit в понедельник.
 

Темы: Великобритания, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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16.01.2019, 10:35
Гость: Европеец

Я как раз и сохранил пост 2 летней давности о том, что это путь в никуда.
16.01.2019, 10:35
Гость: Европеец

Вы бы вот очень хотели повторный референдум о сохранении СССР - но ктож вам его даст ?
16.01.2019, 10:03
Гость: Европеец

Что бабе приснилось ...
Мыслишь шаблонно - по советски.
...
А если серьёзно :
...
- референдум отвечал на вопрос «ЧТО ?» - ответ на вопос «КАК ?» референдум не решал и не мог
- в этом смысле референдум был исключительно демократичен и власть отнеслась к этому результату с респектом
- британцы отвечали в референдуме на вопрос «ЧТО ?» не имея множества информации, голосовали на поводке популистов, которые нетвходили в детали «ЧТО БУДЕТ ?»
- на вопрос «КАК ?» искала ответ Тереза с её правительством и постепенно удивлялась куда попала
- и то, что ответ на вопрос «КАК ?» искало правительство тоже исключетельно демократично - это всегда задача правительства (это у вас что Путин скажет то и будет)
- между делом референдум спровоцировал народные дискуссии и стало ясно, что брекситеры были просто популистами и многие в стране поряли, что Британию без ЕС ждут большие неприятности
- когда нашли решение - одобрять его должен Парламент - и это исключительно демократично и этотего право
- Британия по отношению к Брекситу - после интенсивного обучения выгодам и невыгодам членства сейчас намного мудрее чем прежде
- в условиях когда - народ знает больше, правительство не сумело придумать что то лучшее а парламенту это не нравится - что, по Твоему должны делать Британцы ? Уйти без договора ?
...
По моему, для вас брексит - самая лучшая школа демократии. Участвуют все и все несут какую то часть отвественности.
Я знаю - у вас лучше - у вас есть ненаглядный - он всё знает и умеет.
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