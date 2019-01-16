В ЛНР заявили о планах Киева взорвать шлюзы водохранилища в Донбассе

10:13

Силовики заминировали шлюзы Мироновского водохранилища в Донбассе и могут взорвать их, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Мы обращаем внимание мировой общественности и международных правозащитных организаций, на то, что взрыв шлюзов водохранилища приведёт к повышению уровня воды реки Лугань и вызовет наводнение в населённых пунктах Троицкое, Калиново, Ирмино и Первомайск", - приводит его слова РИА Новости.

Это может повлечь за собой большое количество жертв среди мирного населения, а также экологическую и гуманитарную катастрофу на всей территории республики, добавил Марочко.

По его словам, подготовку к диверсии заметили представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В их отчете есть информация о двух квадратных деревянных коробках темно-зеленого цвета с присоединенными проводами, которые прикреплены к металлическим воротам шлюза.

Представитель ЛНР уточнил, что военнослужащие ВСУ подтвердили факт минирования.