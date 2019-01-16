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В ЛНР заявили о планах Киева взорвать шлюзы водохранилища в Донбассе

10:13 16.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Силовики заминировали шлюзы Мироновского водохранилища в Донбассе и могут взорвать их, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Мы обращаем внимание мировой общественности и международных правозащитных организаций, на то, что взрыв шлюзов водохранилища приведёт к повышению уровня воды реки Лугань и вызовет наводнение в населённых пунктах Троицкое, Калиново, Ирмино и Первомайск", - приводит его слова РИА Новости.

Это может повлечь за собой большое количество жертв среди мирного населения, а также экологическую и гуманитарную катастрофу на всей территории республики, добавил Марочко.

По его словам, подготовку к диверсии заметили представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В их отчете есть информация о двух квадратных деревянных коробках темно-зеленого цвета с присоединенными проводами, которые прикреплены к металлическим воротам шлюза.

Представитель ЛНР уточнил, что военнослужащие ВСУ подтвердили факт минирования.

Темы: Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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16.01.2019, 16:24
Гость: Почему КМ молчит?!

Антифашистка Елена Бойко в настоящее время находится на украинском пункте пропуска под охраной четырёх автоматчиков.
Журналист Руслан Осташко сообщает, что редакции PolitRussia пока удаётся поддерживать с женщиной телефонную связь, которая, однако, может прерваться в любой момент.
Елена Бойко говорит, что в настоящее время находится в закрытом служебном помещении, её паспорт забрали украинские пограничники.

Это ПОЗОР и ПРЕДАТЕЛЬСТВО!!! А нам тут вещают, что своих не сливают!!! Те, кто допустил это должны быть преданы суду!
16.01.2019, 16:11
Гость: Рафшан мана(27)мах

Просто никто ни в России, ни в Новоросии не собирается это делать./////////////////////////////
Спасибе тебе ,Александр из Берлина мана!Спасибе тебе крестик отца Кирилла мана!Спасибе тебе Петров и Башаров из гражданских мана!Спасибе тебе Московия мана вместе с Северной Кореей и Ираном мана,мана!
16.01.2019, 15:57
Гость: Рафшан мана(27)мах

Спасибе тебе ,Александр из Берлина мана!Спасибе тебе крестик отца Кирилла мана!Спасибе тебе Петров и Башаров из гражданских мана!Спасибе тебе Московия мана вместе с Северной Кореей и Ираном мана,мана!
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