Казнь канадца: жесткий ответ Китая, которому России стоит поучиться

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Травля Huawei – продуманная, спланированная и обстоятельная - не то что не прекращается, а набирает все большие обороты

В жестокой войне между Китайской Народной Республикой, защищающей интересы собственной корпорации Huawei, и Соединенными Штатами Америки, поддерживаемыми многочисленными союзниками, похоже, скоро появится первая человеческая жертва. И не в переносном, а в самом, что ни на есть прямом смысле.

Роберт Ллойд Шелленберг. Стоп-кадр видео

Поднебесная предельно жестко, можно сказать даже, жестоко, дает понять Западному миру, что трогать ее граждан и пытаться привносить в экономическую конкуренцию с нею привычные «цивилизованным» странам грязные методы – себе дороже.

Как известно, произошедший в Ванкувере в конце прошлого года арест Мэн Ванчжоу, являющейся не только финансовым директором и членом совета директоров Huawei, но и дочерью основателя этой компании, немедленно аукнулся Канаде самым неприятным образом. Выразив все положенные в данном случае протесты и возмущения по официальным дипломатическим каналам, китайские товарищи засучили рукава и принялись работать над зеркальным ответом. Лиц с канадскими паспортами, равных Ванчжоу по статусу, в пределах Китая не обнаружилось, посему качество решили компенсировать количеством - в присущем китайцам стиле.

«Зловредных» канадцев изловили аж 13 человек. Правда, восьмерых из них впоследствии выпустили восвояси, зато четверым повезло гораздо меньше – молодые люди с довольно «мутными» биографиями и причастностью к разного рода «неправительственным организациям», через которые ЦРУ и подобные ему конторы обожают легендировать своих агентов и оперативников, «удостоились» обвинений в действиях, несущих угрозу национальной безопасности КНР.

Подобные подозрения делают их дальнейшую судьбу весьма неопределенной и крайне незавидной. Впрочем, как оказалось – и этим четверым тоже еще повезло. Ну, пока, по крайней мере...

Наиболее горькая участь выпала на долю другого гражданина Канады - Роберта Ллойда Шелленберга. Сей молодой человек, имеющий, по некоторым данным, отношение к дипломатическим кругам, попался в Китае на контрабанде наркотиков. При этом речь идет вовсе не о мелочевке, а о 200 с лишним килограммах метамфетамина. Потому неудивительно, что суд первой инстанции тоже не разменивался по пустякам и «впаял» канадцу полновесных 15 лет тюрьмы. Вдобавок к этому Шелленберг был приговорен к штрафу в полтораста тысяч юаней и последующей высылке из Китая.

Произошло это 20 ноября прошлого года. Как несложно догадаться, столь жесткий приговор, да еще и вынесенный «какими-то коммунистами» гражданину «свободной страны», многим показался «дикостью». Осужденному – прежде всего. Вот он и подал апелляцию на «слишком суровое» решение суда. А вернее – на свою голову...

Народный суд города Далянь китайской провинции Ляонин тоже счел решение своих коллег неправильным. То есть – слишком мягким! Не буду ничего утверждать, но если учесть, что рассмотрение жалобы началось как раз в конце декабря...

Одним словом, 14 января года нынешнего Шелленбергу был вынесен новый приговор: смертная казнь с полной конфискацией всего имущества. На обжалование – 10 дней. Случайно ли это, шокировавшее Запад, решение совпало с арестом в Польше сотрудника представительства Huawei в Польше Ван Вэйцзина – каждый может решить сам. Компания от него быстро открестилась, разорвав контракт и заявив, что Вэйцзин угодил за решетку исключительно «по личным причинам». Однако в данном случае в совпадение верится слабо – как и в случайность того, что высшую меру наказания получил именно канадский гражданин.

Можно ли считать действия Китая в данной ситуации «запредельной жестокостью», как уже пишет кое-кто на Западе? Ну, если Шелленберг и вправду был задействован в наркотрафике, да еще в оглашенных судом масштабах – то никоим образом. По моему личному убеждению, смертная казнь для наркоторговцев более чем заслужена.

С другой стороны, а что прикажете делать Пекину в нынешних обстоятельствах, чтобы защитить собственных граждан и глобальные экономические интересы? Ведь травля Huawei – продуманная, спланированная и обстоятельная, не то что не прекращается, а набирает все большие обороты. Вслед за Британией, Австралией и Японией к ней присоединяются все новые сателлиты США.

В той же Польше не только идет речь о готовящемся официальном запрете на использование продукции компании во всех без исключения государственных учреждениях и жестком «табу» на любые изделия Huawei для госслужащих. Йоахим Брудзиньский, министр внутренних дел страны, уже выступил с призывом «ко всем странам Евросоюза и НАТО» относительно «выработки единой позиции по Huawei». Речь, как несложно было предугадать, идет о «полном исключении» этой корпорации с европейских рынков.

Еще более резкое заявление сделал недавно Надав Аргаман - Директор общей службы безопасности (ШАБАК) еще одного верного союзника Америки, Израиля. Он считает, что угрозу национальной безопасности страны несут любые китайские инвестиции. На этом основании высокопоставленный чиновник намерен даже добиваться соответствующих изменений в законодательство – дабы ограничить «злонамеренное влияние Пекина».

Как видим, накал борьбы нарастает, и удары в ней наносят все участвующие стороны. Китай, кстати, пообещал, что «Польша еще заплатит за нанесенное оскорбление», так что ее гражданам стоило бы в Поднебесной поостеречься...

Что касается России, то я, безусловно, ни в коем случае не призываю пачками «ставить к стенке» наловленных по нашим городам и весям американцев или, скажем, граждан Британии. Тем более, что и смертной казни в стране сегодня не существует.

С другой стороны, арест в Москве Пола Уилана, человека многих гражданств и «талантов», показывает, что мысли наших властей наконец-то начали двигаться в правильном направлении. В ситуации жесткого противостояния, навязанного России вчерашними «друзьями», одними беззубыми «протестами» и прочими «глубокими возмущениями» толку не добьешься.

Чему-чему, а жесткости действий по отношению к Западу Москве у Пекина, пожалуй, стоит поучиться.

Автор: Александр Неукропный