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США решили опереться в противостоянии с Россией на ядерный арсенал

07:17 17.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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США в противостоянии с Россией и Китаем больше будут полагаться на ядерное сдерживание, чем на развитие глобальной системы противоракетной обороны (ПРО), заявил журналистам представитель Белого дома.

Чиновник администрации подтвердил, что президент США Дональд Трамп представит в четверг в Пентагоне доклад по противоракетной обороне, пишет РИА Новости. Последний такой документ был опубликован американской администрацией еще в 2010 году.

"Что касается России и Китая, то у них очень большой и современный арсенал (ракетного вооружения - ред.). Мы полагаемся на наше сдерживание, чтобы сдерживать Россию и Китай в этой области", - сказал чиновник журналистам.

На уточняющий вопрос, имеется ли в виду ядерное сдерживание или сдерживание путем расширения глобальной системы ПРО, представитель Белого дома заявил, что "США по-прежнему полагаются на ядерное сдерживание".

Отвечая на вопрос о возможных опасениях России и Китая по поводу политики США в области ПРО, чиновник заявил, что Трамп рассчитывает снять эти обеспокоенности в том числе за счет хороших отношений с лидерами данных стран.

"Наши военные возможности являются оборонительными. США очень транспарентны в области развития своей ПРО, от чего она должна защищать. Наша ПРО направлена против угрозы со стороны стран-изгоев", - заверил представитель Белого дома.

Чиновник также сообщил, что в докладе будет говориться о высоком потенциале вероятных противников США в ракетной сфере, а также о "гиперзвуковой угрозе". При этом он отметил, что одним из основных акцентов доклада станет размещение в космосе систем перехвата и спутников с лазерными установками.

США еще в 2002 году вышли из договора по противоракетной обороне с Россией. С тех пор американские военные развивают систему глобальной ПРО, в том вблизи российских границ в Польше и Румынии, а также развивают морскую составляющую системы.

В ответ Россия приступила к созданию систем вооружений, которые делают практически бесполезной любую систему ПРО. Президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

В среду, 16 января, замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон подтвердила, что Соединенные Штаты 2 февраля приостановят свои обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Она добавила, что у России будет еще шесть месяцев перед окончательным выходом США из договора.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее сообщил, что Москва на встрече по ДРСМД в Женеве заявила США о готовности пойти на транспарентность в отношении ракеты 9М729, уничтожения которых добивается Вашингтон, при условии взаимной открытости со стороны Соединенных Штатов. При этом замминистра подчеркнул, что США оказались не готовы к конкретным разговорам по этим темам и стремились обсуждать только ситуации с ракетой 9М729.

Темы: США, Отношения России и США, Отношения США и Китая, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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17.01.2019, 10:15
Гость: Титус

А на что они раньше опирались?
17.01.2019, 09:24
Гость: Пронин

Цирк с конями!!! Чиновник-безымянный!? Почему же тогда не сказано что беседовал он с Чепигой и Чапман в секретном бункере на территрии Луны?
Схема таких "новостей " такая :
Берется палец. Из него высасывается неизвестный чиновник. Далее высасываются новости -враг не дремлет, трудные многоходовки решает солнцевселенной но-решает всегда и решает мудро. Не бойся васятка-ты защищен! А про жратву не спрашивай-все ушло на защиту от пиндосов.
17.01.2019, 09:19
Гость: Закономерность однако.

Как какая-нибудь засекреченная ядерная силовая установка "Посейдон" с подводным беспилотником - так всё отлично работает, взлетает и садится, и встаёт на вооружение как влитое. Но как только что-нибудь, что можно на парад выкатить - тут тебе, бабушка, и привет медвед. Отчего оно так?
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