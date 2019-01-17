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В Великобритании арестовали российское судно «Кузьма Минин»

17:47 17.01.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Российский сухогруз «Кузьма Минин», стоящий в британском порту Фалмут, арестован за долги судовладельца. Об этом ТАСС сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.

Сухогрузом владеет Мурманское морское пароходство (ММП).

В декабре «Кузьма Минин» сел на мель возле порта Фалмут и повредил топливный бак. Сухогруз сняли с мели в тот же день. Он остался в порту до завершения расследования инцидента и устранения повреждений.

Ранее в 2018 года «Кузьма Минин» на несколько месяцев был арестован в Нидерландах из-за коммерческого спора судовладельца с партнерами. Сообщалось, что долг ММП перед ними составляет 2,2 миллиона евро, но пароходство отрицало это.

Во время стоянки «Кузьмы Минина» в Нидерландах появилась информация о нехватке продовольствия у экипажа сухогруза. Голландские моряки начали сбор продуктов питания, но судовладелец заявил, что на борту достаточно провизии.

Темы: Великобритания, Международные отношения, Морские порты, Судоходство
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18.01.2019, 02:15
Гость: Гость

А они не боятся Кузькину Мать?
17.01.2019, 18:30
Гость: Патриот России

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