Госдеп США призвал РФ начать расследование нарушений прав человека в Чечне

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Госдеп США обеспокоен сообщениями из Чечни о нападениях на членов ЛГБТ-сообщества и призывает Россию начать немедленное расследование нарушений прав человека в стране, говорится в заявлении зампредставителя Роберта Палладино.

"Мы глубоко обеспокоены заслуживающими доверия сообщениями из Чечни о возобновлении нападений на лиц, считающихся членами ЛГБТ-сообщества. Мы призываем Россию выполнить свои международные обязательства и обязательства своей конституции и немедленно начать расследование этих нарушений прав человека", - цитирует его заявление "Интерфакс".

Кроме того, Госдеп США призвал Россию освободить руководителя грозненского представительства правозащитного центра "Mемориал" Оюба Титиева.

"Мы также требуем, чтобы Российская Федерация гарантировала, что права всех правозащитников в Чечне полностью соблюдаются и все те, кто был незаконно задержан, в том числе Титиев, были немедленно освобождены", - говорится в сообщении госдепартамента.

9 января 2018 года в автомобиле руководителя грозненского представительства правозащитного центра "Mемориал" Титиева были обнаружены наркотики. Спустя два дня правозащитника взяли под арест. Он не признает свою вину и настаивает, что наркотики ему подбросили. Обвинение Титиеву было предъявлено по статье "Хранение наркотиков в крупном размере".

Как сообщалось, по данным правозащитной организации "ЛГБТ-сеть", около 40 представителей ЛГБТ-сообщества задержаны, два человека убиты в Чечне с конца 2018 года. Власти республики эту информацию опровергли.

Ранее, в апреле 2017 года, "Новая газета" сообщила о массовых незаконных задержаниях и преследовании жителей Чечни, заподозренных в нетрадиционной ориентации. Кроме того, издание сообщало о массовой казни граждан, якобы имевшей место в республике.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике. Позднее он сообщил, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки информации о положении сексуальных меньшинств в республике. Кадыров подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа".

13 мая 2017 года глава МВД Чечни Руслан Алханов сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы Чеченской республики не получали заявлений по факту притеснения и убийств лиц нетрадиционной ориентации на территории республики.