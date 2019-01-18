Лукашенко назвал условие для появления общей валюты РФ и Белоруссии

16:29

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит оснований менять сложившийся внешнеполитический курс страны.

Об этом он заявил 18 января на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, на которой присутствовали министры иностранных дел, в разное время возглавлявшие МИД Беларуси.

Также Лукашенко назвал условия, при которых Минск считает возможным дальнейшее развитие союзного строительства с Россией и углубление интеграции, в том числе введение единой валюты, а также унификацию налоговой и таможенной политики.

«Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса… Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо - на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход», - заявил Лукашенко.

«Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен. То же сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы - большие, вы - малые, давайте делайте так, как у нас», - добавил белорусский президент.

«Мы должны защитить свой суверенитет и независимость. Мы не против россиян, поляков, литовцев. Мы хотим быть в любом союзе, но жить в своей собственной квартире. У нас эта квартира есть. Наши соседи, какие бы они ни были, мы их не выбираем, и мы готовы со всеми строить добрые, теплые, взаимовыгодные отношения», - заверил белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что «как бы у нас ни складывались отношения с Россией, мы никогда не позволим, чтобы у нас в Беларуси на этой святой земле плохо относились к россиянам. Не только к русским. И если кому-то хочется столкнуть нас - не получится. Мы знаем, как на это реагировать».