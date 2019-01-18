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Лукашенко назвал условие для появления общей валюты РФ и Белоруссии

16:29 18.01.2019
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Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит оснований менять сложившийся внешнеполитический курс страны.

Об этом он заявил 18 января на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, на которой присутствовали министры иностранных дел, в разное время возглавлявшие МИД Беларуси.

Также Лукашенко назвал условия, при которых Минск считает возможным дальнейшее развитие союзного строительства с Россией и углубление интеграции, в том числе введение единой валюты, а также унификацию налоговой и таможенной политики.

«Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса… Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо - на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход», - заявил Лукашенко.

«Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен. То же сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы - большие, вы - малые, давайте делайте так, как у нас», - добавил белорусский президент.

«Мы должны защитить свой суверенитет и независимость. Мы не против россиян, поляков, литовцев. Мы хотим быть в любом союзе, но жить в своей собственной квартире. У нас эта квартира есть. Наши соседи, какие бы они ни были, мы их не выбираем, и мы готовы со всеми строить добрые, теплые, взаимовыгодные отношения», - заверил белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что «как бы у нас ни складывались отношения с Россией, мы никогда не позволим, чтобы у нас в Беларуси на этой святой земле плохо относились к россиянам. Не только к русским. И если кому-то хочется столкнуть нас - не получится. Мы знаем, как на это реагировать».

Темы: Россия, Белоруссия, Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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18.01.2019, 20:29
Гость: Остап

Воры-россияне взяли 1 место в Дакаре. Где социалистический МАЗ?
18.01.2019, 19:42
Гость: Владимир

КАКОЙ ЕЩЁ "СОЮЗ" ... ?
Вы глобус видели ?
Огромная - самая большая в мире ! - сильная богатая Россия и ... мелкая нищая козявка ... .
Это не "союз" - а ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО МОСЬКИ НАД СЛОНОМ !
18.01.2019, 18:54
Гость: старый кубаноид

Лукашенко просто умный политик - говорит для российских СМИ то,что хочет услышать Кремль и простые россияне.А вот то,что он реально делает без широкой огласки - это уже совсем далеко от этих сладких слов!Налаживает тесное сотрудничество с Западом,потихоньку перенаправляет экономику туда же.В общем готовится помахать ручкой "большому брату".Но так,чтобы это не отразилось на экономике Белоруси.
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