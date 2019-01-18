В Киеве рассказали о планах разорвать десятки соглашений с Россией

14:32

Киев планирует разорвать почти пятьдесят соглашений с Россией, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге, пишет РИА Новости.

По словам Климкина, сорок девять документов уже расторгнуты. Он пообещал, что Украина будет "последовательно идти по этому треку"

"И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ", - добавил Климкин.

В сентябре прошлого Киев решил не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. Тогда Климкин отметил, что Украина будет последовательно работать над пересмотром всех договоров с Россией. Он объяснил это тем, что соглашения, заключенные до 2014 года, "не имеют смысла".

Москва назвала решение Киева деструктивным и опрометчивым шагом, который нарушает интересы украинского народа.