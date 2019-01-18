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В Киеве рассказали о планах разорвать десятки соглашений с Россией

14:32 18.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Киев планирует разорвать почти пятьдесят соглашений с Россией, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге, пишет РИА Новости.

По словам Климкина, сорок девять документов уже расторгнуты. Он пообещал, что Украина будет "последовательно идти по этому треку"

"И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ", - добавил Климкин.

В сентябре прошлого Киев решил не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. Тогда Климкин отметил, что Украина будет последовательно работать над пересмотром всех договоров с Россией. Он объяснил это тем, что соглашения, заключенные до 2014 года, "не имеют смысла".

Москва назвала решение Киева деструктивным и опрометчивым шагом, который нарушает интересы украинского народа.

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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18.01.2019, 20:28
Гость: работяга- пенсионеру

А чего вам солить? Вы сами себе так насолили, что расхлёбывать будете не одно десятилетие.
18.01.2019, 19:56
Гость: ДПСам,БТРам и другим дрынолётам

А вы, конечно, умные,если не сказать большего -вы результат хитротыкания при многоходовочности!
"Лукашенко: Россияне вытесняют белорусов с украинского рынка нефтепродуктов
Александр Лукашенко заявил, что поручил разобраться, какое дизельное топливо используют в украинских танках - и ему доложили, что российское.
«И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы поставок бензина и дизельного топлива в Украину, - заявил Лукашенко. - Да как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки?
А наши объемы [поставок топлива в Украину. - прим.] уменьшаются. Нас просто выталкивают c украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Также по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать».
Что ДенюхНет?Савсем нет?
18.01.2019, 19:00
Гость: !!!

Для судов некоторые договора еще нужны.По ним иски Украина подала немалые.Вот когда все дела пойдут в работу,тогда и можно будет разрывать.
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