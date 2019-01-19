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Сергей Марков: «Убийство мэра Гданьска резко обостряет политическую борьбу в Польше и ЕС»

14:01 19.01.2019 , Сергей Марков

Известный политолог  — о последствиях убийства мэра Гданьска

Убийство Павла Адамовича может привести к радикальным изменениям в Польше и в других европейских странах. Показываю логику политического процесса.

Павел Адамович. Фото с сайта polska-kaliningrad.ru

Дело в том, что мэр был любимцем горожан, 20 лет избирался. Был яркой личностью. При этом он был ярким либералом и проЕС. Очень много для мигрантов делал. И его ненавидело нынешнее польское ультранционалистическое и антиЕС правительство партии Качинских «Право и Справедливость» («ПиС»).

А через 9 месяцев выборы. Польша расколота на 2 части. Чуть больше половины поддерживает антиЕС «Право и Справедливость». Чуть меньше половины - проЕС «Гражданскую платформу». Это партия Туска, главы Совета ЕС.

В Брюсселе спят и видят, как сместить правительство «ПиС». Они верят, что это позволит им потом ударить по антиЕС Сальвини в Италии и Орбану в Венгрии и вообще сбить популистскую националистическую волну.

Поэтому, высоко вероятно, что Брюссель, все структуры ЕС постараются воспользоваться этим убийством и развернуть информационную атаку на правительство «ПиС» как несущее политическую ответственность за это убийство. Тем более, что это правда. Убийство политическое, убийца не бежал, а несколько минут кричал, что это месть либералам. 

В Польше и так эти 2 части политического спектра ненавидят друг друга. А убийство и его информационное раскручивание Брюсселем может раскочегарить политическую печку в Польше до полного накала. И в этих условиях любые результаты выборов могут быть и отвергнуты проигравшими, и привести к резкому изменению ситуации в ЕС в целом.

Если ЕС удастся свалить самое сильное антиЕС правительство популистов, то будет атака на всех популистов во всех странах. Если популистам в Польше, несмотря на мощную атаку Брюсселя, удастся сохранить власть, это покажет силу популизма и начнется его следующая волна захвата правительств в странах ЕС. 

Убийство мэра Гданьска резко обостряет политическую борьбу в Польше и ЕС между евробюрократией и правыми популистами. 

Темы: Польша, Происшествия в мире, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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19.01.2019, 22:02
Гость: Европеец

Я помню как Юнкер отбрил Фараджа в Европарламенте. Сильный мужик. Да и с Трамом сумел договориться. Да и целуется он не по брежневовски. Не в засос.
И над Орбаном подтрунивал так, что и тому было смешно : «Look, dictator is coming” сказал когда на совещание прибыл Орбан и ладошкой его похлопал по щеке.
19.01.2019, 21:24
Гость: Зоя

Этот Василь Шайхразиев(заявивший, что русских, чувашей и мордву в Татарстане стоит считать татарами) напоминает современных правителей ЕС.
Они утверждают, что помимо двух полов - мужского и женского есть третий! Нечто среднее!
Похоже на сумасшедший дом.
19.01.2019, 20:39
Гость: Skeptik

Европейский парламент почтил память мэра минутой молчания,
раздаются гневные речи в адрес коренных народов и право негров на проживание в Польше.
Однако, когда грузовикам давят десятки, размазывая по асфальту набережной Ницы,
парламентарии скромно молчат и загружаются по полной на халяву в буфетах Европарламента.
Все выглядит очень похожим образом на ДУМУ
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