Сергей Марков: «Убийство мэра Гданьска резко обостряет политическую борьбу в Польше и ЕС»

Известный политолог — о последствиях убийства мэра Гданьска

Убийство Павла Адамовича может привести к радикальным изменениям в Польше и в других европейских странах. Показываю логику политического процесса.

Павел Адамович. Фото с сайта polska-kaliningrad.ru

Дело в том, что мэр был любимцем горожан, 20 лет избирался. Был яркой личностью. При этом он был ярким либералом и проЕС. Очень много для мигрантов делал. И его ненавидело нынешнее польское ультранционалистическое и антиЕС правительство партии Качинских «Право и Справедливость» («ПиС»).

А через 9 месяцев выборы. Польша расколота на 2 части. Чуть больше половины поддерживает антиЕС «Право и Справедливость». Чуть меньше половины - проЕС «Гражданскую платформу». Это партия Туска, главы Совета ЕС.

В Брюсселе спят и видят, как сместить правительство «ПиС». Они верят, что это позволит им потом ударить по антиЕС Сальвини в Италии и Орбану в Венгрии и вообще сбить популистскую националистическую волну.

Поэтому, высоко вероятно, что Брюссель, все структуры ЕС постараются воспользоваться этим убийством и развернуть информационную атаку на правительство «ПиС» как несущее политическую ответственность за это убийство. Тем более, что это правда. Убийство политическое, убийца не бежал, а несколько минут кричал, что это месть либералам.

В Польше и так эти 2 части политического спектра ненавидят друг друга. А убийство и его информационное раскручивание Брюсселем может раскочегарить политическую печку в Польше до полного накала. И в этих условиях любые результаты выборов могут быть и отвергнуты проигравшими, и привести к резкому изменению ситуации в ЕС в целом.

Если ЕС удастся свалить самое сильное антиЕС правительство популистов, то будет атака на всех популистов во всех странах. Если популистам в Польше, несмотря на мощную атаку Брюсселя, удастся сохранить власть, это покажет силу популизма и начнется его следующая волна захвата правительств в странах ЕС.

Убийство мэра Гданьска резко обостряет политическую борьбу в Польше и ЕС между евробюрократией и правыми популистами.