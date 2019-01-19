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Пираты потребовали выкуп за похищенных у берегов Бенина российских моряков

19:54 19.01.2019
Контейнеровоз «MSC Mandy». Фото: Facebook, Посольство России в Бенине и Того
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Пираты потребовали выкуп за похищенных у берегов Бенина российских моряков. На данный момент компания-посредник, нанятая судовладельцем, ведёт переговоры. 

«Известно, что ведутся переговоры, которые осуществляют посредники — в данном случае это британская компания, которую нанял судовладелец. Сумму выкупа публично никто называть, конечно, не будет. Обычно от захвата до освобождения проходит не больше месяца. Всё зависит от того, какую сумму затребовали: обычно это в пределах нескольких десятков тысяч долларов», — рассказал RT  координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.

Он добавил, что согласно морской конвенции 2006 года, в таких случаях моряки всё равно получают зарплату за время, которое они провели в плену. Кроме того, после освобождения им всегда предоставляют психологическую и, если необходимо, медицинскую помощь.

Фишов пояснил, что обмен обычно производится там, где удастся договориться посреднику.

Напомним, что нападение африканских пиратов на контейнеровоз MSC Mandy произошло в ночь с 1 на 2 января в Гвинейском заливе, в 20 милях от бенинского города Котону. Они на несколько часов захватили судно, которое шло под флагом Панамы. Экипаж состоял из 20 россиян, четырёх украинцев и двух грузин.

Пираты с автоматами Калашникова и мачете два часа грабили корабль, после чего похитили шестерых членов экипажа, все они гражадане России. 

Темы: Захват и освобождение заложников в мире, Кораблекрушения и происшествия на воде, Судоходство
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Комментарии читателей
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20.01.2019, 02:11
Гость: Какие они Россияне??????

Если шёл под ПАНАМСКИМ флагом, то пусть панамцы и выкупают этих "РУССКИХ" моряков!
19.01.2019, 20:13
Гость: А может надо ходить под российским флагом

, а не под панамским.Конечно жаль моряков , тем не менее надо быть ближе к своей Родине , а не к государству центральной Америки.
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