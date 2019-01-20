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ПВО Сирии уничтожила семь израильских ракет

21:23 20.01.2019
Истребитель F-16. Фото с сайта avia.pro
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Семь израильских ракет уничтожены расчетами комплексов противовоздушной обороны (ПВО) армии Сирии, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

"Силы противовоздушной обороны Сирийской арабской армии отразили воздушную атаку авиации ВВС Израиля по международному аэропорту Дювали на юго-востоке Дамаска. Зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" уничтожили семь израильских ракет", - цитирует сообщение центра "Интерфакс".

Как рассказали российские военные, в атаке на аэропорт на юго-востоке Дамаска участвовали четыре израильских истребителя. "20 января 2019 года в 13:32 четыре самолета F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесли удар авиационными управляемыми ракетами по территории Сирии", - сообщили в центре.

"Инфраструктура аэропорта не пострадала, - заявили российские военные. - Жертв и разрушений нет".

Темы: Израиль, Сирия
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Комментарии читателей
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20.01.2019, 22:30
Гость: Лучше бы

они уничтожили Израиль!
20.01.2019, 21:46
Гость: Угу

А самолетик иранский садиться не стал, а обратно в Иран полетел. Поняли, значит.
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