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США вывели на орбиту секретный спутник

09:56 20.01.2019

Секретный спутник Национального управления военно-космической разведки США успешно выведен в космос, сообщает ТАСС со сылкойна заявление компании United Launch Alliance (ULA).

"Поздравляем нашу команду и наших партнеров с успешной доставкой актива, имеющего критически важное значение для дальнейших миссий по обеспечению национальной безопасности", - отметил в распространенном заявлении вице-президент программы государственных и коммерческих полетов ULA Гэри Вентц.

Старт тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с аппаратом состоялся на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 22:10 мск. Как уточнила ULA, миссия стала 132-м успешным запуском с момента учреждения компании в декабре 2006 года, 38-м запуском Delta IV с 2002 года и 11-м запуском тяжелой модификации этой ракеты.

Следующий запуск носителя Delta IV запланирован на 13 марта и состоится с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Темы: США, Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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20.01.2019, 19:55
Гость: США

успешно вывели в космос еще один гвоздь в крышку своего гроба.
20.01.2019, 17:59
Гость: anton

Пилот учи матчасть на Дельте движки американские RS68A. Атлас это да.
20.01.2019, 17:55
Гость: Ку Ку

Это особый вид секретности
Все комментарии (8)
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