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В результате пожара в Куршевеле погибли два человека

16:00 20.01.2019
© KM.RU, Игорь Варнавский
© KM.RU, Игорь Варнавский
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По меньшей мере два человека погибли, 22 пострадали в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на префектуру полиции.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших, четверо получили серьезные травмы и ожоги.

По информации префектуры полиции, пожар вспыхнул в воскресенье около 04:30 по парижскому времени (06:30 мск) на двух этажах здания, где проживали около 60 сезонных работников, в том числе иностранных граждан. Некоторые в состоянии шока пытались выбраться из горящего здания самостоятельно, прыгая с балконов, пишет ТАСС.

Прибывшие на место ЧП спасательные подразделения эвакуировали всех находящихся в здании. В тушении огня были задействованы более 70 пожарных.

Причина пожара устанавливается. Сотрудники жандармерии и прокуратуры работают над выяснением обстоятельств произошедшего. 

Темы: Франция, Пожары и возгорания в мире, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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20.01.2019, 19:21
Гость: Alex202

Там ещё следы "новичка" не нашли?
20.01.2019, 19:13
Гость: Макар

Там и люди отдыхают...?
20.01.2019, 17:22
Гость: Питон

Хорошо богатые русские туристы опять посидели видимо бурно праздновали крещение помылись в сауне с моделями и решили в номере шашлыки сделать по этому поводу.
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