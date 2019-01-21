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Рост экономики Китая замедлился до минимума за 28 лет

12:23 21.01.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Рост ВВП Китая в четвертом квартале составил 6,4%, замедлившись по сравнению с предыдущим кварталом, когда экономика КНР выросла на 6,5%, следует из данных китайского Национального бюро статистики, обнародованных в понедельник.

В целом за 2018 год ВВП Китая вырос на 6,6%, что является худшим показателем с 1990 года. Эксперты Reuters ожидают, что в 2019 году Китай снизит прогноз по росту ВВП до 6-6,5%.

Замедление роста экономики — одна из основных проблем, стоящих перед властями Китая. Ожидалось, что предложения по этому поводу представит председатель КНР Си Цзиньпин в середине декабря в речи, посвященной 40-летию начала реформ. Однако тогда глава Китая никаких изменений в экономической политике предлагать не стал, призвав лишь завершить уже идущие реформы.

Китай — вторая после США крупнейшая экономика мира. Замедление роста ВВП Китая может оказать негативное влияние на всю мировую экономику.

Темы: Китай, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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21.01.2019, 17:35
Гость: КааааК!

Путник, Вы что! А как жеж не радоваться ТАКИМ евро-Пивцам и Ёвра-Зайцам!!! айяяй, айЯяй!!! Ну Вы даёте! И вообще - не поросят, а свиней. Евра_Зайцы они не бывают поросятами, они сразу родяцца СВИНЬЯМИ!
21.01.2019, 17:26
Гость: глупышонок

Глупее ничего не мог напечатать.Ну езжай в Китай ходи без труселей и телевизора.
21.01.2019, 17:25
Гость: в России

тоже сильны позиции государства.Россия почти Восток!
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