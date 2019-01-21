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ЕС ввел санкции против главы ГРУ из‐за дела Скрипалей

16:36 21.01.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Совет Евросоюза расширил санкции «за распространение и применение химоружия» и включил в черный список 11 бизнесменов и пять организаций. По «делу Скрипалей» в список попали глава ГРУ и его заместитель. Об этом сообщили на официальном сайте ЕС.

Санкции также наложены на сирийский Научно-исследовательский центр (SSRC), в котором якобы разрабатывалось и производилось химическое оружие, а также на пять сирийских должностных лиц, имеющих непосредственное отношение к деятельности SSRС.

Эти санкции включают в себя запрет на поездки в страны ЕС, а также заморозку активов физических и юридических лиц, попавших в список.

В сообщении Совета ЕС говорится, что данное решение поспособствует ЕС в борьбе с распространением и применением химического оружия, которое представляет серьезную угрозу международной безопасности.

Темы: Дело Сергея Скрипаля, Россия, Европа, Международные отношения, Европейский союз (ЕС)
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