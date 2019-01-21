]]> ]]>
Главная В мире Новости

Премьер-министр Украины рассказал об условиях энергонезависимости

08:26 21.01.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о шагах на пути к энергетической независимости страны. Своими мыслями политик поделился на личной странице в Facebook.

Основными шагами на пути к обретению Украиной энергетической независимости Гройсман назвал увеличение добычи украинского газа, а также разумное потребление топлива, электроэнергии и активное использование новых технологий.

Гройсман также высказал уверенность в том, что в скором будущем Украина абсолютно не будет зависеть от поставок газа из-за границы. Политик отметил, что Украина начала двигаться в сторону энергетической независимости еще четыре года назад, когда отказалась от газа из России.

Газотранспортная система Украины должна стать частью европейского рынка, по мнению Гройсмана. Малоимущим гражданам будет оказана помощь в оплате газа посредством субсидий.

Темы: Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.01.2019, 12:25
Гость: Чингачгук

Я думал, что он из Израиля.
21.01.2019, 12:15
Гость: Бтр

Скоро украина не будет зависеть ни от газа, ни от еды, ни от ГВС, а также ГСМ и ГМО::))
21.01.2019, 10:12
Гость: Батун

Во-первых,команды не было. А во-вторых-нечего добывать. Нефть у них на смереках не растет,а газ им дорого обходится. Воровать из трубы гораздо проще. Скоро лафа прекратится.
Все комментарии (7)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.