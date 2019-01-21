Премьер-министр Украины рассказал об условиях энергонезависимости

08:26

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о шагах на пути к энергетической независимости страны. Своими мыслями политик поделился на личной странице в Facebook.

Основными шагами на пути к обретению Украиной энергетической независимости Гройсман назвал увеличение добычи украинского газа, а также разумное потребление топлива, электроэнергии и активное использование новых технологий.

Гройсман также высказал уверенность в том, что в скором будущем Украина абсолютно не будет зависеть от поставок газа из-за границы. Политик отметил, что Украина начала двигаться в сторону энергетической независимости еще четыре года назад, когда отказалась от газа из России.

Газотранспортная система Украины должна стать частью европейского рынка, по мнению Гройсмана. Малоимущим гражданам будет оказана помощь в оплате газа посредством субсидий.