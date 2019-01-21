Ющенко обвинил жителей России в «любви» к рабству

09:50

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что россиянам свойственна любовь к рабству и неприязнь к демократическим ценностям. Активный участник «оранжевой революции», пришедший в результате нее к власти, сослался на литературного классика — Алексея Толстого.

«Россияне по натуре как народ не любят свободу — они любят рабство, они хотят царя, они не стремятся к демократии», — цитирует РИА «Новости» слова Ющенко, сказанные в эфире местного телеканала.

Бывший президент Украины даже блеснул историческими знаниями, указав, что Алексей Толстой в свое время говорил о существовании разной Руси.

«Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская — все, что характерно для Европы, в ней есть. Это Русь, которая сотворила мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь», — заявил Ющенко.

Однако у историков литературы есть серьезные сомнения в подлинности такого высказывания Толстого. Речь, во-первых, идет не об Алексее Николаевиче, а об Алексее Константиновиче. Кроме того, как выясняется, цитата всплыла в интернете в августе 2008 года, после конфликта России и Грузии. И распространили ее, украинские националисты, существенно исказив, а может быть, и полностью выдумав.

В августе 2018 года Ющенко сравнил с рабами жителей Украины. Он раскритиковал власти за сохранение безвизового режима и активной торговли с «врагом». «В таком состоянии нет плана победы, потому что вы себя ведете не как народ, который нуждается в победе. Вы уже рабы», — сказал он.