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Ющенко обвинил жителей России в «любви» к рабству

09:50 21.01.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что россиянам свойственна любовь к рабству и неприязнь к демократическим ценностям. Активный участник «оранжевой революции», пришедший в результате нее к власти, сослался на литературного классика — Алексея Толстого.

«Россияне по натуре как народ не любят свободу — они любят рабство, они хотят царя, они не стремятся к демократии», — цитирует РИА «Новости» слова Ющенко, сказанные в эфире местного телеканала.

Бывший президент Украины даже блеснул историческими знаниями, указав, что Алексей Толстой в свое время говорил о существовании разной Руси.

«Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская — все, что характерно для Европы, в ней есть. Это Русь, которая сотворила мировую культуру. А есть Русь Тайги — вот мы говорим про эту Русь», — заявил Ющенко.

Однако у историков литературы есть серьезные сомнения в подлинности такого высказывания Толстого. Речь, во-первых, идет не об Алексее Николаевиче, а об Алексее Константиновиче. Кроме того, как выясняется, цитата всплыла в интернете в августе 2008 года, после конфликта России и Грузии. И распространили ее, украинские националисты, существенно исказив, а может быть, и полностью выдумав.

В августе 2018 года Ющенко сравнил с рабами жителей Украины. Он раскритиковал власти за сохранение безвизового режима и активной торговли с «врагом». «В таком состоянии нет плана победы, потому что вы себя ведете не как народ, который нуждается в победе. Вы уже рабы», — сказал он.

Темы: Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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21.01.2019, 17:45
Гость: *

"Среди русских я чаще, чем среди украинцев, встречал людей, тяготившихся своим делом. Не от неумения делать хорошо, а от отвращения" - ну, теперь понятно, кто занулил ВСЮ промышленность щенэвмэрлии - цэ кляти москали!
Ну, ладно хайтек и тяжпром на лом порезали, но селюкам даже сахарные и консервные заводы оказались не нужны - слишком высокие технологии!
21.01.2019, 17:44
Гость: Европеец

А мне понравилось - «существенно исказив, а может и полностью выдумав».
Сила !
Автор понятия не имеет как это было но пишет, что точно придумали или по крайней мере исказили. «Не читал, но осуждаю» - это по русски.
21.01.2019, 17:38
Гость: *

Грешно смеяться над убогим... Кравчук и Кучма - тож неадекваты, но только USщенок догадался платить зарплаты и раздавать госнаграды авторам придуризмов, вроде "доказательств" украинскости Будды, Адама и даже питекантропов!
Посему требовать от неадеквата объяснения, почему "Киевская Русь сотворила мировую культуру", но не осилила сотворения письменности, а "полуторатысячелетний Киев"(тм) впервые упоминается в хазарском письме, датируемом Х-XII веком.
Для сравнения: Великий Новгород впервые упоминается в 859 году В ЛЕТОПИСЯХ. Про "Киев" в летописях того периода нет НИ СЛОВА, упомянуты только три отдельных городища на пути похода русов на Византию. Ну, так древние городища и у Зеленограда есть - что, ему тоже рисовать происхождение с девятого века?
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