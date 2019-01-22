Америка заберет у России Курилы, так же как присвоила Аляску

Судьба спорных территорий в Тихом океане решается из-за безволия Крелмя, полагают эксперты

В Кремле сегодня встретились президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. А накануне стало известно, что Соединенные Штаты и еще 47 других стран могут предъявить претензии на Курильские острова, а также Южный Сахалин, если Япония признает, что эти территории — российский суверенитет.

Курильские острова. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Об этом, в частности, заявил старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков. В доказательство своих слов ученый ссылается на Сан-Францисский мирный договор от 1951 года.

Напомним, именно при обсуждении этого договора в сенате США в одностороннем порядке была принята резолюция, содержавшая интересную оговорку: «Предусматривается, что условия Договора не будут означать признание за СССР каких бы то ни было прав или претензий на территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 года, которые наносили бы ущерб правам и правовым основаниям Японии на эти территории, равно как не будут признаваться какие бы то ни было положения в пользу СССР в отношении Японии, содержащиеся в Ялтинском соглашении».

В итоге в Сан-Францисский мирный договор, подчеркивает Кузьминков, вошло следующее условие: если Япония договорится о мире с каким-то иным государством (помимо первоначальных подписантов — ред.), и даст ему что-то сверх того, что предусмотрено этим договором, она обязана будет дать то же самое для всех остальных подписантам.

Поскольку СССР (наряду, кстати, с официальными представителями Польши и Чехословакии) его не подписал ввиду серьезных претензий к проекту, и Россия впоследствии также этого не сделала, то получается, что все остальные страны-подписанты во главе с Америкой получат право требовать передачи себе и Курильских островов, и Южного Сахалина. А раз Япония, подчеркивает ученый, в прошлом веке отказалась от своих претензий на Курилы и Южный Сахалин не в пользу конкретного государства, а вообще, то признание суверенитета над этими землями и можно трактовать именно как предоставление привилегий сверх Сан-Францисского договора.

— По большому счету, — высказался по этому поводу завкафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук, профессор Дмитрий Стрельцов, — это просто казуистика, связанная с трактовкой 26-й статьи этого самого договора. Действительно, согласно ей, любая сторона, которая подписала с Японией мирный договор после заключения Сан-Францисского договора, не может претендовать на лучшие условия, чем те страны, которые его подписали. И если Россия, предположим, передаст Японии два острова, то в теории принципе, любая из 52 стран-подписантов, хоть Америка, хоть Аргентина, может сказать — а мы тоже хотим Курилы. Но это никакой связи с реальностью не имеет.

— То есть США в действительности никогда не предъявят свои права на Курилы и Сахалин?

— Конечно, нет. Это просто такие, повторюсь, теоретические, казуистические игры. А лично мое мнение по вопросу Курил таково — России просто настала пора определиться с декларацией от 1956 года (совместная декларация СССР и Японии, прекращающая состояние войны между этими странами — ред.). Она была ратифицирована и, собственно, вступила в силу.

И Россия, как правопреемница СССР, при Владимире Путине никогда от этой декларации вроде бы не отказывалась. Но если мы ее признаём, то там есть обязательство о передаче Японии двух островов. Мы же не можем сказать — признаём всю декларацию кроме 9-й статьи, как это будет выглядеть? Или уже тогда мы говорим твердое «нет» декларации, ситуация изменилась.

Но все дело в том, что кроме этой самой декларации нет никакого иного правового документа, регулирующего взаимоотношения между Россией и Японией. Все остальное — никем не ратифицированные политические заявления лидеров и членов правительства. Можно, конечно, от нее отказаться и вернуться к техническому состоянию войны с Японией, пожалуйста. Но тогда надо понимать, что это даст нам определенные минусы.

— А какие это минусы? Особенно учитывая тот факт, что США и Япония являются сейчас союзниками?

— У нас, как минимум, существенно ухудшатся отношения с Японией. Хотя, конечно, можно сказать, что и бог бы сними, и какое, собственно, Соединенным Штатам дело до наших двусторонних отношений. И вообще то, что сюда приплетают США, думаю, это просто пропагандистский ход. Да, США и Япония союзники. Но тогда можно бы уже прямо сказать, что этот союз — военная угроза для России. Но пока об этом вроде бы никто не говорил. В общем, надо четко обозначать позицию.

— То есть все проблемы вокруг Курил — от нашего политического безволия?

— Не от безволия, а от неопределенности. У нас была идея такая, все время находится в некоем «сером» поле. Мы будем признавать, например, признавать декларацию, но переговоры станем вечно затягивать. Тем временем начнем развивать отношения, и все у нас будет хорошо. Но возникла ситуация, когда надо четко определиться — либо так, либо иначе. Любое решение имеет свои плюсы и минусы, но сидеть на двух стульях уже не получится.

— А если представить, что правительство все же примет однозначное решение о передаче или непередаче каких-то островов Японии? Что мы из этого сможем извлечь на политической арене в том и в другом случае?

— В первом случае это даст нам стабильные отношения и урегулированные границы. Это авторитет России, которая выполняет свои международно-правовые обязательства. У нас будут лучше отношения с Китаем, потому что прочные отношения с Японией позволят нам не превратиться в его младшего партнера. Наша дипломатия станет более диверсифицированной, снизятся риски изоляции. В другом случае будет дополнительный очаг напряженности с Японией, граница с ней будет проходить, так скажем, через призму прицела. Серьезные силы будут отвлечены на военное строительство на Дальнем Востоке.

И Япония, которая по многим вопросам международной политической повестки дня могла бы многое нам дать, во многом помочь, делать этого не будет, напротив, станет враждебной. Повторюсь, как бы там ни было, России настала пора четко определиться в азиатском вопросе. Хотя бы потому, что в долгосрочной перспективе куда более серьезный вызов представляет не Америка, а растущий Китай.

Интересную точку зрения по вопросу возможных претензий США на Курильские острова и Южный Сахалин высказал доктор исторических наук, завкафедрой Американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев.

— С какого, извините, рожна, тут вылезла Америка, когда по тому же Сан-Францисскому договору и Ялтинскому соглашению территория Японии ограничивалась четырьмя историческими островами — Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку, а Курилы Япония должна была освободить? — недоумевает эксперт. — Все, никаких вопросов. Да, в Сан-Францисский договор умышленно был введен параграф, по которому Япония отказывалась от Курил непонятно в чью пользу.

Ровно то же самое подразумевалось в отношении Сахалина и, кстати, Тайваня. Просто мы и сами допустили тогда одну огромную ошибку. Когда подписывалась в 1956 году советско-японская декларация о прекращении войны, мы заявили, что переговоры о мирном договоре будут вестись потом и с учетом территориальных вопросов. А надо было сразу поставить точку и сказать — все, Курил тут больше нет. Что сделано, то сделано, однако мы сейчас вполне можем предъявить территориальные претензии и самим США на не менее весомых основаниях.

— Какие же именно?

— Россия сейчас имеет полное право, как поет группа «Любэ», вернуть Алясочку взад. И это отнюдь не народная шутка.

— Но ведь Российская империя сама продала ее Америке в 1867 году за 7,2 миллиона долларов!

— Да, соглашение такое было подписано. Но последние изыскания показали, что денег за эту операцию никаких никуда не поступало и никаких финансовых документов по этому вопросу нет ни в российских, ни в американских архивах. Что там за шум поднимается вокруг Курил, не надо на это внимания обращать, а вот насчет Аляски вполне можно вопрос поднять.

Давайте-ка, мол, друзья-американцы, проверим финансовые документы, архивы поднимем — где наши денежки, кому и по каким каналам они были вручены, как потом использовались. Не захотят — все, извините, деньги за товар не переданы, будьте любезны отдать.

— Интересно, а Россия может предъявить США еще какие-то территориальные претензии? Ведь есть Российская империя сыграла далеко не последнюю роль в становлении США как государства. Уж коль скоро сейчас в территориальных спорах апеллируют к спорным документам 60-летней давности, то здесь-то более древние исторические факты.

— Да, это были широкие жесты, который буквально спасли Америку. Во время ее войны за независимость английский король Георг III, не обладая достаточными для подавления восстания войсками в Америке, обратился к Екатерине Второй с просьбой дать ему подразделения донских казаков, которые после Семилетней войны на всю Европу прославились как доблестные и отчаянные воины, взяв штурмом Берлин. Если бы это произошло, никакой Америки как государства, полагаю, не было бы.

Но российская императрица отказала, обострив наши отношения с Англией. Во время гражданской войны Россия поддерживала американский Север, когда Англия и Франция собирались вмешаться в конфликт на стороне Юга. И этого не надо было делать, тогда Америка распалась бы на два государства уровня современной Новой Зеландии. Но уж очень хотелось «вставить перо» Англии и взять хоть какой-нибудь реванш за поражение в Крымской войне.

В результате мы получили в 20−21 веках серьезного геополитического соперника. А в дипломатии надо мыслить на сотни лет вперед. И этому нам, кстати, следовало бы поучиться у китайцев, которые очень хорошо умеют это делать.

Мы же помогаем всем, спасаем всех, но что из этого получается? Простой пример. Кого СССР поддерживал больше всех? Прибалтику, Грузию и западную Украину. И что теперь? Это наши лютые враги. Так что надо думать, как китайцы, на сотни лет вперед и симметрично нажимать на разные больные «пяточки». Зашел американский эсминец в международное Черное море? Давайте пошлем балтийскую эскадру в точно такой же международный Мексиканский залив, откуда до побережья Америки 500 километров.

Претензии на Курилы? Отдайте Аляску! Хотелось бы, чтобы политика родного государства была более жесткой, настырной и агрессивной. Не надо бояться. Вот с японцами мы сколько уже лет тянем, простите, кота за хвост! А надо было, повторюсь, еще в 1956 году закрывать проблему Курильских островов. Не хотите, мол, мирного договора на наших условиях, ну и не надо, мы и без него можем обойтись. И обходимся, кстати, прекрасно до сих пор. Семьдесят лет прошло, и еще сто лет также пройдет.