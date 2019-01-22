Шансов найти выживших при пожаре на судах в Черном море не осталось

08:35

Операция по поиску моряков с горящих судов в Керченском проливе переведена со спасательной в поисковую, поскольку шансов найти выживших больше нет. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«По состоянию на 06:00 операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых», — сказал представитель ведомства. По его словам, пожарные все еще борются с возгоранием.

По последней информации, в результате ЧП погибли 10 моряков, 12 человек удалось спасти. Еще 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных членов экипажа планируют доставить в Керчь.

В Керченском проливе в 15 морских милях от мыса Такиль загорелись суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании. Согласно предварительной версии, пожар вспыхнул во время передачи топлива с борта на борт. Известно, что на суднах находились граждане Турции и Индии.

По факту ЧП российские следователи возбудили уголовное дело.