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Десять человек погибли в результате пожара газовозов в Черном море

06:54 22.01.2019
Фото 24Segodnya.ru
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Десять человек погибли в результате инцидента на двух судах в Черном море в понедельник, пишет "Интерфакс".

ЧП произошло вечером в минувший понедельник, 21 января. Два судна - "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись  в 15 морских милях от мыса Такиль. Они заправились сжиженным газом в Темрюке (Краснодарский край).

Всего на судах находились 32 человека. Спасены 12 человек, судьба 10 человек до сих пор не известна.

"Всего было не 31, а 32 человека на двух судах.  В итоге 12 живых поднято, 10 тел и 10 пропавших без вести пока еще остаются", - цитирует агентство представителей Росморречфлота.

Аналогичную информацию привели и в Новороссийском морском спасательно-координационном центре.

"Уточнили информацию: 10 погибших, 12 живых, еще 10 не найдены", - сказал "Интерфаксу" представитель ведомства.

По предварительным данным, на борту газовозов находились граждане Турции и Индии. Россиян среди членов экипажей нет.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели людей.

Темы: Чёрное море, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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