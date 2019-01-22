В Киеве признались в «позорном провале» Украины

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Превращение Украины в самую бедную страну в Европе стало позорным провалом политики Киева, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов.

Как пишет РИА Новости, по словам парламентария, украинские власти за все время независимости страны руководствовались "позорным правилом", по которому "деньги работают на политику, а не политика работает на деньги".

"Если мы и дальше готовы тасовать в колоде всех тех политиков, которые действуют по принципу "деньги делают политику, а политика делает еще больше денег" - это абсолютно путь в никуда. Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 91-го года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе", - посетовал он.

В конце 2014 году власти Украины договорились о выделении займа в 17,5 миллиардов долларов. Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривала выделение суммы в этом объеме. Однако уже к окончанию программы финансирования стало понятно, что страна не сможет справиться с долговой нагрузкой без продолжения работы с фондом.

Совет управляющих МВФ 18 декабря 2018 года решил выделить Украине дополнительную льготную кредитную линию на 3,9 миллиарда долларов в рамках 14-месячной программы финансовой поддержки кредитования SBA. Киеву перевели первый транш в рамках программы финансовой поддержки кредитования stand by (SBA) в размере около 1,4 миллиарда долларов. После трансфера международные резервы Украины выросли до 20,1 миллиарда долларов. Одним из главных условий для получения кредита было повышение цены на газ для населения, что, по мнению ряда украинских политиков, чревато социальным взрывом.

Чтобы соответствовать требованиям программы, Рада приняла госбюджет на 2019 год с дефицитом 2,3 процента ВВП, инфляцией на уровне 7,4 процента и ростом экономики в 3 процента. Принятие сбалансированного бюджета на 2019 год является одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. Также совет директоров Всемирного банка 18 декабря решил предоставить Украине гарантии по займам на сумму 750 миллионов долларов.

Глава украинского правительства Владимир Гройсман сообщил, что Киев должен погасить 33 миллиарда долларов госдолга в ближайшие пять лет. По его словам, обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5 процентов от ВВП. В августе украинское правительство утвердило стратегию управления госдолгом, цель которой снизить уровень долга к ВВП до 49 процентов к концу 2020 года. В минфине отметили, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 миллиардов гривен (почти 15 миллиардов долларов) или почти треть бюджета.