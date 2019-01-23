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США уведомили Россию об окончательном выходе из ДРСМД

12:40 23.01.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Власти США уведомили Кремль по дипломатическим каналам, что их решение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) окончательное и не является приглашением к диалогу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге по ракете 9М729 для военных атташе и СМИ, передает РИА Новости.

«Недавно американская сторона предприняла еще один разрушительный шаг, на высшем уровне было заявлено о намерении Вашингтона выйти из договора. Практически сразу данное намерение нам подтвердили по двусторонним каналам», — сказал Рябков.

Как отметили в Вашингтоне, решение принято «по совокупности обстоятельств и является окончательным».

По словам Рябкова, многие доводы по «нарушению» Россией данного договора были сфабрикованы Вашингтоном. В МИД РФ считают, что «определенные силы в США» просто не были заинтересованы в том, чтобы дать Москве шанс опровергнуть их в ходе технического экспертного диалога.

«Считаем, что в силу отсутствия в действительности каких-либо нарушений ДРСМД с нашей стороны обозначенные Вашингтоном соответствующие обоснования для приостановки действия договора несостоятельны, а само это решение ничтожно с правовой точки зрения», — отметил замглавы МИД России.

Рябков добавил, что на период так называемой приостановки договор продолжит свое действие, оставаясь обязательным для обеих сторон.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она «многие годы» нарушала Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Как подчеркнул американский лидер, Соединенные Штаты давно должны были разорвать этот договор.

Позже глава Госдепа США Майк Помпео дал России 60 дней на то, чтобы «вернуться к выполнению» условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы российская сторона отказалась от ракеты 9М729, дальность которой, по убеждению Вашингтона, нарушает положения ДРСМД. В России же подчеркивали, что ракета 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

Темы: США, Отношения России и США, Ракеты
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Комментарии читателей
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23.01.2019, 20:02
Гость: гнус

Пиндосы снизошли и "уведомили",что все по их плану идет,а ВВП в соответствии со своей натурой , в очередной раз устроил иллюзионный балаган с "ракетой",для мучающихся от безделья и зимы стран Африки и Азии."Друзья и партнеры",как обычно, "положили с прибором",на оправдывание "стахановца"и "приверженца"!Поэтому-то и "тявкают" все кому не лень на Россию, из-за такого "приверженца"! Блевота.
23.01.2019, 19:23
Гость: Ура, мы крутые...

Рогозин и ядерные спутники, полеты на Луну... это аллогизм, а вот Рогозин и воровство - это норма, это реальность!
23.01.2019, 19:19
Гость: Суть вещей

Власть боится сказать, что хочет сдаться Западу при условии признания за ней права на свою долю российского пирога, но Запад брезгует российских воров признать равными себе и верит, что российским ворам осталось недолго, весь пирог достанется ему!
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