США уведомили Россию об окончательном выходе из ДРСМД

12:40

Власти США уведомили Кремль по дипломатическим каналам, что их решение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) окончательное и не является приглашением к диалогу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге по ракете 9М729 для военных атташе и СМИ, передает РИА Новости.

«Недавно американская сторона предприняла еще один разрушительный шаг, на высшем уровне было заявлено о намерении Вашингтона выйти из договора. Практически сразу данное намерение нам подтвердили по двусторонним каналам», — сказал Рябков.

Как отметили в Вашингтоне, решение принято «по совокупности обстоятельств и является окончательным».

По словам Рябкова, многие доводы по «нарушению» Россией данного договора были сфабрикованы Вашингтоном. В МИД РФ считают, что «определенные силы в США» просто не были заинтересованы в том, чтобы дать Москве шанс опровергнуть их в ходе технического экспертного диалога.

«Считаем, что в силу отсутствия в действительности каких-либо нарушений ДРСМД с нашей стороны обозначенные Вашингтоном соответствующие обоснования для приостановки действия договора несостоятельны, а само это решение ничтожно с правовой точки зрения», — отметил замглавы МИД России.

Рябков добавил, что на период так называемой приостановки договор продолжит свое действие, оставаясь обязательным для обеих сторон.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она «многие годы» нарушала Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Как подчеркнул американский лидер, Соединенные Штаты давно должны были разорвать этот договор.

Позже глава Госдепа США Майк Помпео дал России 60 дней на то, чтобы «вернуться к выполнению» условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы российская сторона отказалась от ракеты 9М729, дальность которой, по убеждению Вашингтона, нарушает положения ДРСМД. В России же подчеркивали, что ракета 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.