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Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом вместо Мадуро

23:58 23.01.2019
Хуан Гуайдо. Фото: Asamblea Nacional República Bolivariana de Venezuela

Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны и принес «присягу», сообщает Reuters. Как уточняет газета El Nacional, он заявил об этом во время митинга в районе Чакао в Каракасе.

​«Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы», — заявил Гуайдо. Он пообещал сделать все возможное для прекращения узурпации власти со стороны Николаса Мадуро. После «инаугурации» прозвучал гимн Венесуэлы под скандирование сторонников Гуайдо.

Он отметил, что готов занять пост президента на временной основе при поддержке вооруженных сил, чтобы назначить новые выборы.

Мадуро заявил, что Гуайдо является неконституционным президентом и призвал венесуэльцев к «максимальной мобилизации».

В поддержку Гуайдо выступили власти США, Бразилии, Чили, Парагвая, Колумбии, Боливии, Перу, Аргентины и Канады.

Администрация президента США сообщила, что Дональд Трамп признал Гуайдо главой страны, пишет РБК. Также о поддержке оппозиционера заявил генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро. 

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
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28.01.2019, 13:40
Гость: при тех условиях,

в каких находится Венесуэла, самые большие запасы нефти в мире и самый дешевый бензин, Мадуре с его командой явно не хватает знаний правильно использовать богатые ресурсы своей страны. и в окружении страны нет сильных соратников, помощников. к тому же, учитывая опыт СССР, нав, большинство ее граждан, выбирают доллар. сегодня, когда трудящиеся мира не могут устрашить своих работодателей капиталистов-буржуев, то есть показать в сторону Союза, типа, сделаем такую же революцию и возьмем власть в свои руки, империализм опять все берет в свои руки и закручивает гайки. капитал рулит. не удивительно будет, если капитализм, прекрасно зная историю развития общества, в которой после него наступает последняя формация социализм/коммунизм, сделает все, чтобы оный не пришел к власти: повернет историю вспять, т.е. все вернется ну круги своя, а именно к рабовладельческому строю.
25.01.2019, 11:13
Гость: так любитель монрихи

Пока Мадуро держится и вполне возможно усидит как Асад.Кстати твоим американцам совсем чучуть осталось.Как во времена у нас Горби пытаются янки щеки дуть ,а силенки не те,немцы уже не слушают и отвернулись от твоих американцев.
24.01.2019, 17:56
Гость: мнение вскользь

Нет у вас никаких "наших" - "ваших" 24 млрд. Вы - голодранцы! Вспоминая "Берегись автомобиля".
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