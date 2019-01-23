Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом вместо Мадуро

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Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны и принес «присягу», сообщает Reuters. Как уточняет газета El Nacional, он заявил об этом во время митинга в районе Чакао в Каракасе.

​«Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы», — заявил Гуайдо. Он пообещал сделать все возможное для прекращения узурпации власти со стороны Николаса Мадуро. После «инаугурации» прозвучал гимн Венесуэлы под скандирование сторонников Гуайдо.

Он отметил, что готов занять пост президента на временной основе при поддержке вооруженных сил, чтобы назначить новые выборы.

Мадуро заявил, что Гуайдо является неконституционным президентом и призвал венесуэльцев к «максимальной мобилизации».

В поддержку Гуайдо выступили власти США, Бразилии, Чили, Парагвая, Колумбии, Боливии, Перу, Аргентины и Канады.

Администрация президента США сообщила, что Дональд Трамп признал Гуайдо главой страны, пишет РБК. Также о поддержке оппозиционера заявил генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро.