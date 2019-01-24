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ЕСПЧ назвал Россию лидером по числу жалоб и нарушений по итогам 2018 года

16:53 24.01.2019
ЕСПЧ
Зал заседаний ЕСПЧ. Фото CherryX с сайта wikimedia.org
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Дела против России составили большую часть работы Европейского суда по правам человека. За 2018 год россияне пожаловались в ЕСПЧ больше 12 тысяч раз, а судьи вынесли по делам против России две с половиной сотни решений.

Всего за 2018 год Европейский суд по правам человека вынес 1014 решений (годом ранее было 1068).

Четверть всех решений касалась России: судьи Страсбурга вынесли решения по 248 «российским» делам и признала нарушения в 238 из них. Для сравнения, в Германии - самой успешной стране по этому показателю - в 19 рассмотренных делах нарушения судьи признали лишь по двум. Всего лишь в пяти решениях по делам против России Европейский суд по правам человека отказался признать нарушения властей.

Чаще всего российские власти допускали жестокое и бесчеловечное отношение с гражданами - 99 раз. Столько же раз было нарушено право на свободу и безопасность.

Нарушение права на справедливое судебное разбирательство в России признали 46 раз, 67 признано нарушение права на эффективное расследование, 26 - нарушение права на неприкосновенность частной жизни. 

Как отмечает «Право.ру», число признанных нарушений больше, чем вынесенных по «российским» делам решений - потому что в одном деле суд может признать сразу несколько нарушений.

Россия стала лидером не только по числу решений, вынесенных по делам ее граждан - но и по количеству жалоб. За прошедший год россияне пожаловались в Страсбургский суд 11 745 раз — чаще, чем граждане Румынии (8503 раза), Украины (7267), Турции (7107) и Италии (4501).

Темы: Европейский суд по правам человека в Страсбурге
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Комментарии читателей
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24.01.2019, 20:32
Гость: Не Мойша

А КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ?!
24.01.2019, 20:25
Гость: Евгений

Это говорит о том что вся судебная система РФ прогнила полностью. Председателя Верх.Суда Лебедева В.М. в отставку немедленно. Но ВВП этого не сделает. ВВП развалил все что только можно в т.ч. и судебную систему. А в ЕСПЧ надо не только не прекращать платить а еще и увеличить финансирование. А вот нашим бездарным продажным мерзким судьям- сократить з/п до минимума т.к. им не за что платить. Посмотрите- правды не добьешься. Решения несправедливые апелляция не работает кассация- одни отписки что все правильно. Эти судьи даже перестали прием граждан вести. Они пьяные давят на улице людей а их нельзя даже задержать. В судебном заседании отвод судьи она сама на себя не примет. Чтобы на эту дрянь пожаловаться надо написать председателю суда и если он соизволит,то даст ход этому заявлению. Вообще в наших судах полный беспредел, порожденный бесконтрольностью, безответственностью судей. ВВП, назначает судей и должен с них и спрашивать. Попробуйте, пожалуйтесь ВВП на несправедливое решение. Вам ответят- мы не вмешиваемся в правосудие. А во что Вы вмешиваетесь. Да ни во что. Потому у нас в стране воровство, безвластие и беспредел
24.01.2019, 19:18
Гость: АлиИван

В очередной раз - Россия впереди всей планеты!!
Вот так - маленькими шажками нас и признает весь, прогнивший от бездуховности, мир...
Только воодушевлённые нескончаемыми победами россияне - могут так неограниченно радоваться жизни и миру во всём мире!
Не позволим нас запугать какими-то международными судами!
Мы и сами можем осудить кого угодно. У нас и ракета для этого есть...
Аллах акбар, дорогие соотечественники!
Аминь...
Да снизойдёт на нас безграничное терпение и покорность...
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