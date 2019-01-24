ЕСПЧ назвал Россию лидером по числу жалоб и нарушений по итогам 2018 года

16:53

Дела против России составили большую часть работы Европейского суда по правам человека. За 2018 год россияне пожаловались в ЕСПЧ больше 12 тысяч раз, а судьи вынесли по делам против России две с половиной сотни решений.

Всего за 2018 год Европейский суд по правам человека вынес 1014 решений (годом ранее было 1068).

Четверть всех решений касалась России: судьи Страсбурга вынесли решения по 248 «российским» делам и признала нарушения в 238 из них. Для сравнения, в Германии - самой успешной стране по этому показателю - в 19 рассмотренных делах нарушения судьи признали лишь по двум. Всего лишь в пяти решениях по делам против России Европейский суд по правам человека отказался признать нарушения властей.

Чаще всего российские власти допускали жестокое и бесчеловечное отношение с гражданами - 99 раз. Столько же раз было нарушено право на свободу и безопасность.

Нарушение права на справедливое судебное разбирательство в России признали 46 раз, 67 признано нарушение права на эффективное расследование, 26 - нарушение права на неприкосновенность частной жизни.

Как отмечает «Право.ру», число признанных нарушений больше, чем вынесенных по «российским» делам решений - потому что в одном деле суд может признать сразу несколько нарушений.

Россия стала лидером не только по числу решений, вынесенных по делам ее граждан - но и по количеству жалоб. За прошедший год россияне пожаловались в Страсбургский суд 11 745 раз — чаще, чем граждане Румынии (8503 раза), Украины (7267), Турции (7107) и Италии (4501).