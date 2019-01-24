США отказали Венесуэле в разрыве дипотношений

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Соединенные Штаты будут поддерживать дипломатические отношения с Венесуэлой через объявившего себя президентом экс-спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты поддерживают дипотношения с Венесуэлой и будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который пригласил нас оставаться в Венесуэле", - говорится в распространенном американским госдепартаментом заявлении Майка Помпео.

Дипломат также заявил, что не признает заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о разрыве дипотношений с США.

"США не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы. Соответственно, Соединенные Штаты не считают, что у бывшего президента Николаса Мадуро есть законное право разрывать дипотношения", - цитирует госсекретаря "Интерфакс".

Одновременно Помпео предупредил, что Вашингтон готов "привлечь к ответственности всех, кто будет угрожать безопасности нашей дипмиссии и ее сотрудников".

В свою очередь сенатор-республиканец Марко Рубио заявил о необходимости выслать из США всех дипломатов из Венесуэлы, которые подчиняются президенту Николасу Мадуро.

​«Я призвал госдепартамент выслать всех дипломатов Мадуро в США и признать новых дипломатов и послов, которые будут назначены новым легитимным президентом», — написал Рубио на своей странице в соцсети.

В среду спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Его поддержали США, Канада, Бразилия, Колумбия, Чили, Эквадор, Коста-Рика, Перу, Мексика, Парагвай, Гондурас, Панама, Грузия, Аргентина, Уругвай и Гватемала. При этом Боливия и Куба считают президентом Мадуро.