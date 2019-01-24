МИД России предостерег США от военного вмешательства в дела Венесуэлы

14:01

Россия предостерегает США от военного вмешательства в Венесуэле, это привело бы к катастрофическим последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы предостерегаем от этого. Мы считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы той модели развития, которую мы наблюдаем в регионе Латинской Америки", - сказал замминистра в интервью журналу "Международная жизнь", отвечая на вопрос, возможно ли военное вмешательство США в эту страну.

Рябков напомнил, что одним из лозунгов в этом регионе, "одним из концептуальных элементов самовосприятия, самоидентификации этих очень близких братских стран в обширном регионе Латинской Америки является единство в многообразии", пишет "Интерфакс".

При этом Сергей Рябков отметил, что Россия поддерживала и продолжит поддерживать Венесуэлу в условиях давления со стороны США.

"Будем стоять, если хотите, в одном ряду с этой страной на страже суверенитета, на страже недопустимости посягательств на принцип невмешательства во внутренние дела <...> Материальное сотрудничество, практическое сотрудничество между Россией и Венесуэлой продолжается в разных областях. Мы совершенно не настроены его сворачивать",— заявил представитель российского МИДа.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия.

Николас Мадуро, выступая с балкона президентского дворца, заявил, что за попыткой госпереворота в стране стоят США и объявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном. США заявили, что будут поддерживать отношения с правительством Хуана Гуаидо.