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Виктора Януковича признали виновным в госизмене

11:48 24.01.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене, а также пособничестве в изменении границы страны и ведении войны. Трансляцию заседания суда ведет «Радио Свобода».

В зачитываемом приговоре сказано, что вина Януковича доказана. Наказание, назначенное Януковичу, еще не объявлено.

Обвинение просило приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно, так как бывший президент находится в России. Он называл дело сфабрикованным и политически мотивированным и ни разу не выступил на заседании.

После насильственной смены власти на Украине в 2014 году Виктор Янукович сбежал в Россию вместе с рядом высокопоставленных чиновников. Его обвинили в том, что он попросил Москву ввести войска на Украину, что, в свою очередь, привело к присоединению Крыма к России. Поводом для украинских митингов, получивших название «Евромайдан», стало решение правительства отложить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Виктор Янукович
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Комментарии читателей
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24.01.2019, 18:26
Гость: Суд....

Суд справедливый,на территории бывшей Украины ,будет очень не скоро т.к винницкая братва и жулье всех уровней и бандеровцами,сегодня и завтра этого не допустят!
24.01.2019, 18:00
Гость: Alex202

1000%!!!
24.01.2019, 17:52
Гость: иностранец

Понятно, процесс - политический, если это определение применимо к постсовку. Мы согласны с Фурсовым А, который где-то заметил, что здесь нет политики в европейском понимании, экономики, гражданского общества и права. Росияны(некторы) склонны судить Бог знает на основе чего: приказ не отдал, верные войска не призвал Не было таких и быть не могло. В 91 в Москве, когда демократы собирали многотысячные толпы дебилов, нельзя было стрелять. Войска могли только усилить противостоящую оппозиционерам социальную силу. В Москве такой не было. В киеве - тоже. Несколько тысяч тренированных боевиков поддержали в разгар событий сотни тысяч. И они проявили решительность: никто не знал, как будут вести себя Беркут, ВВ.А т.н. "электоральная база" регионистов тупо бубнила: мы, мол, пашем, а они митингуют. В итоге, когда никакого организованного сопротивления не было, в огромные города Ю._в. приходили относительно немногочисленные формирования, устанавливали контроль, ставили на цирла(или как правильно) местные КГБ, МВД, воинские части, изымали оружие( как помощник Коломойского рассказывал по ТВ: вызвали всех силовиков, потребовали передать все новое вооружение для отпора "агрессии"-все было сделано). Так что -пустой разговор.Как и все на самом суде. Есть мнение, что приговор добавляет общенародной любви к властям. Но вряд ли. Росиянам не надо заморачиваться - в Украине легитимный президент, власть, признанные Президентом РФ, есть европейская идентичность и будущие пособия в евро.Каждому!
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