Виктора Януковича признали виновным в госизмене

11:48

Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене, а также пособничестве в изменении границы страны и ведении войны. Трансляцию заседания суда ведет «Радио Свобода».

В зачитываемом приговоре сказано, что вина Януковича доказана. Наказание, назначенное Януковичу, еще не объявлено.

Обвинение просило приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно, так как бывший президент находится в России. Он называл дело сфабрикованным и политически мотивированным и ни разу не выступил на заседании.

После насильственной смены власти на Украине в 2014 году Виктор Янукович сбежал в Россию вместе с рядом высокопоставленных чиновников. Его обвинили в том, что он попросил Москву ввести войска на Украину, что, в свою очередь, привело к присоединению Крыма к России. Поводом для украинских митингов, получивших название «Евромайдан», стало решение правительства отложить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.